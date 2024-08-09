Olimpiyatlarda madalya sıralaması: Türkiye kaçıncı?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 13. gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 103 madalyaya ulaşarak en yakın takipçisi Çin'den 30 madalya daha fazla topladı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 73 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu. Çin, altın madalya sıralamasında ise 29 ile 30 altın madalyalı ABD'nin bir adım gerisinde bulunuyor.

Avustralya 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın, 19 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler ise İngiltere, Güney Kore, Japonya, İtalya, Hollanda ve Almanya.

TÜRKİYE 60. SIRADA​​​​​​​

Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor.