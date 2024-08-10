Olimpiyatlarda madalya sıralaması: Türkiye kaçıncı?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda 33 altın, 39 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 14. gününde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 111 madalyaya ulaşmayı başardı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Çin, altın madalya sayısında ABD'yi yakalarken toplam madalya sayısını 83'e çıkartarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya; 18 altın, 16 gümüş ve 14 bronzla üçüncü durumda.

Günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla kapatan Japonya, yedinci sıradan dördüncü basamağa çıktı. İngiltere de ev sahini Fransa'yı geride bıraktı.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler ise Güney Kore, İtalya, Hollanda ve Almanya.

TÜRKİYE 61. SIRADA

Oyunlarda 14 gün sonunda 85 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 61. sırada bulunuyor.