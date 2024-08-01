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Olimpiyatlarda tarihi performans: Zhanle Pan yüzmede dünya rekoru kırdı

Olimpiyat Oyunları'nda, yüzme branşının 100 metre serbest disiplin yarışında Çinli Zhanle Pan, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Spor
  • 01.08.2024 10:21
  • Giriş: 01.08.2024 10:21
  • Güncelleme: 01.08.2024 10:36
Kaynak: AA
Olimpiyatlarda tarihi performans: Zhanle Pan yüzmede dünya rekoru kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 100 metre serbest disiplin final yarışını Çinli Zhanle Pan kazandı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 100 metre serbest finalleri yapıldı.

Çinli Zhanle Pan, 46.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Avustralyalı Kyle Chalmers, 47.48'le gümüş, Rumen David Popovici 47.49'la bronz madalya elde etti.

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