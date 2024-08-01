Olimpiyatlarda tarihi performans: Zhanle Pan yüzmede dünya rekoru kırdı
Olimpiyat Oyunları'nda, yüzme branşının 100 metre serbest disiplin yarışında Çinli Zhanle Pan, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 100 metre serbest disiplin final yarışını Çinli Zhanle Pan kazandı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 100 metre serbest finalleri yapıldı.
Çinli Zhanle Pan, 46.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Bu disiplinde Avustralyalı Kyle Chalmers, 47.48'le gümüş, Rumen David Popovici 47.49'la bronz madalya elde etti.
🏆 DÜNYA REKORU! PAN ZHANLE'DEN DÜNYA REKORU! 🏆— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2024
🇨🇳 Erkekler 100 metre serbestte Pan Zhanle, 46.40'lık derecesiyle DÜNYA REKORU KIRARAK altın madalyanın sahibi oldu!#Paris2024'te yüzme yarışları 🔥 pic.twitter.com/sfWFNIztpn