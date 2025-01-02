Olimpiyatta hedef yok, harcama çok

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2023 yılı mali raporlarına yönelik denetimler tamamlandı. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin mercek tuttuğu denetim raporu, kurulun fahiş harcamalarını gün yüzüne çıkardı. Kurumun, yalnızca bir toplantının gerçekleştirildiği 2023’te 81 milyon 473 bin TL’lik harcamaya imza attığı öğrenildi.

1992’de, “2011’de olimpiyatların İstanbul’a gelmesi” amacı doğrultusuna çalışması için oluşturulan İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 2023 yılında yalnızca bir kere toplandı. Kurulun 2023 yılı harcaması ise 81 milyon 473 bin TL oldu. Yalnızca bir toplantının yapıldığı 2022 yılında da kurul, 53 milyon 994 bin TL’lik harcamaya imza attı.

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Düzenleme Kurulu’nun 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Yaz Oyunları ve sonrası için alınmış bir adaylık kararı bulunmadığının altını çizen İlgezdi, “Olimpiyat hedefi olmayan bir komite. Sadece harcama yapıyor” dedi.

SAYIŞTAY’IN TESPİTLERİ

Kurulun yatırımlarının giderlerden daha az olduğuna dikkati çeken İlgezdi, şunları söyledi: “2023’te sadece İdare Binası ve Büyük Saha Yapımı Projesi yürütülmüş ve 55 milyon 248 bin TL harcanmış. Sayıştay da duruma seyirci kalmamış ve rapora, ‘İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Yürütme Kurulunun Daha İşlevsel Hale Getirilmesinin Önem Arz Etmesi’ ibaresini koymuş. Kurulun en az 2 ayda bir toplanması kanununda yazdığı halde son 5 yıl itibarıyla kurulun 2019’da iki, 2020’de bir, 2021’de iki, 2022 ve 2023 yıllarında ise birer kez toplanabildiği raporda ortaya konuldu.”

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HER YIL ON MİLYONLARCA LİRA

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun harcamaları, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2017: 34 milyon TL

• 2018: 36,5 milyon TL

• 2019: 41,7 milyon TL

• 2020: 25,3 milyon TL

• 2021: 31,3 milyon TL

• 2022: 53,9 milyon TL

• 2023: 81,4 milyon TL