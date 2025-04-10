Olimpos nerede? Olimpos neden bu kadar popüler? Olimpos'a nasıl gidilir?

Yaz aylarında tatil denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Olimpos, hem doğası hem tarihiyle büyüleyen bir destinasyon. Peki Olimpos nerededir, hangi ile bağlıdır, hangi ilçededir? Ve asıl merak edilen: Neden bu kadar popülerdir? İşte tüm bu soruların cevabını sizin için derledik.

OLİMPOS NEREDE? HANGİ İL VE İLÇEYE BAĞLI?

Olimpos, Akdeniz Bölgesi'nde yer alır.

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Antalya iline bağlıdır.

Antalya'nın Kumluca ilçesi sınırları içinde yer alır.

Olimpos, Antalya şehir merkezine yaklaşık 85 km, Kumluca’ya ise ortalama 30 km uzaklıktadır.

Olimpos’a ulaşım için en yakın beldelerden biri olan Çıralı da tatilciler tarafından sıkça ziyaret edilir.

OLİMPOS NEDEN BU KADAR POPÜLER?

1. Doğa ile İç İçe Bir Tatil Deneyimi

Olimpos, çam ormanlarıyla kaplı vadiler arasında konumlanmış, betonlaşmadan uzak, bakir doğasıyla öne çıkar. Özellikle doğa severler, kampçılar ve trekking tutkunları için adeta bir cennet.

2. Ağaç Evler ve Alternatif Konaklama Seçenekleri

Olimpos’un simgesi haline gelen ağaç evler, klasik otel konseptinden uzaklaşıp özgür ve sade bir tatil arayanların ilk tercihi oluyor. Uygun fiyatlı bungalovlar, pansiyonlar ve kamp alanları da seçenekler arasında.

3. Tarih ve Deniz Bir Arada

Olimpos Antik Kenti, Likya medeniyetine ait önemli kalıntılara ev sahipliği yapar. Tarihi yürüyüş parkurunun sonunda sizi masmavi deniziyle Olimpos Plajı karşılar. Bu eşsiz kombinasyon hem kültür hem deniz tatili yapmak isteyenler için birebirdir.

4. Caretta Caretta Kaplumbağaları

Olimpos sahilleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta caretta deniz kaplumbağalarının doğal yumurtlama alanlarından biridir. Doğal yaşamla iç içe bir deneyim sunması da bölgenin değerini artırır.

5. Yanartaş (Chimera)

Olimpos’a çok yakın mesafede yer alan Yanartaş, yer altından çıkan doğal gazların yüzyıllardır alevler oluşturduğu mistik bir doğa harikasıdır. Gece yapılan tırmanışlarla alevlerin dansını izlemek, tatilin unutulmaz anılarından biri olur.

OLİMPOS’TA DENİZE GİRİLİR Mİ?

Olimpos Plajı temiz ve berrak suyu ile hem yüzme hem şnorkelle dalış için oldukça uygundur.

Olimpos’ta kamp yapılır mı?

Bölgede birçok kamp alanı, ağaç ev ve doğa dostu konaklama seçeneği mevcuttur.

Olimpos’a nasıl gidilir?

Antalya merkezden Kumluca yönüne giden minibüslerle veya özel araçla ulaşmak mümkündür.