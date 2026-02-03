Olivar’dan İstanbul’a flamenko selamı

Deniz Burak BAYRAK

İspanyol flamenko gitarının güçlü isimlerinden Raúl Olivar, İstanbul’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cervantes Enstitüsü ve Artisan Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen konser, 7 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da Deniz Müzesi’nin tarihsel atmosferinde gerçekleştirilecek. Konser öncesinde Olivar’la kısa bir söyleşi yaptık; flamenkonun evrensel gücünden, doğaçlamanın belirleyici anlarına ve İstanbul heyecanına kadar pek çok başlık konuştuk.

Valladolid doğumlu Raúl Olivar, müzik eğitimini İspanya’da tamamlamış. Besteci ve icracı kimliğiyle Portekiz, Polonya ve Meksika gibi farklı ülkelerde sahne alan sanatçı, sanatsal üretimini Castilla ve León Profesyonel Dans Okulu’ndaki öğretmenlik göreviyle birlikte sürdürüyor.

İstanbul konseri ise sanatçı için ayrı bir anlam taşıyor: Türkiye’deki ilk konseri, tüm besteleri kendisine ait olan “Mares y lunas (Seas and Moons / Denizler ve Aylar)” albümünün uluslararası lansmanına da vesile olacak. Albüm ve konser, flamenkonun taranta, alegrías, fandangos, bulerías ve jaleos gibi başlıca türlerinde bir yolculuk sunuyor.

‘AN’ BELİRLEYİCİ

Flamenkonun Türkiye’de gördüğü yoğun ilginin nedenlerini sorduğumuzda Olivar, bu müziğin çok katmanlı doğasına dikkat çekiyor: “Bana göre bunun nedeni; gitar, şarkı söyleme ve dans gibi üç unsurun bir araya geldiği bu sanatın sahip olduğu güçlü ifade, ritim ve görsel etkidir.” Flamenkoda ‘an’ın belirleyici olduğu sıkça vurgulanır. Doğaçlamayı tetikleyen unsurların ne olduğu sorusuna sanatçı şöyle yanıt veriyor: “Konser sırasında bu üç unsur da çok önemlidir. Benim için özellikle ruh hâli, odaklanma ve genel atmosfer çok belirleyicidir. Mekân ve seyirci de bu durumu etkiler çünkü yeni bir sahnede olmak ve müziğimi seyirciyle paylaşmak her zaman büyük bir motivasyon kaynağıdır.”

İstanbul’da seslendireceği albümün şiirsel başlığı da müziğinin kaynaklarına dair ipuçları taşıyor. Deniz ve ayın bestelerindeki yerini Olivar şu sözlerle anlatıyor: “Deniz ve ay, bestelerimde her zaman beni özel bir şekilde etkileyen unsurlar olmuştur. Bu iki imgeyi albümde bir araya getirmek benim için kolay oldu; çünkü onları her zaman güçlü bir ilham kaynağı olarak hissettim.” Sanatçı, İstanbul’da ilk kez sahneye çıkacak olmanın heyecanını da gizlemiyor: “Çok heyecanlıyım; çünkü flamenkoya büyük saygı duyan ve onu çok seven İstanbul seyircisiyle bestelerimi ve flamenko gitarını paylaşabilmek beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bu şehri tanıyacak olmak da çok özel. Harika bir deneyim olacak.”

Tarihî kadırgalarıyla ve denizcilik geçmişini muhafaza edişiyle özel bir yere sahip olan Deniz Müzesi, bu kez flamenkonun tutkulu tınılarına ev sahipliği yapacak. Raúl Olivar’ın gitarıyla şekillenecek bu özel gece, hem flamenko tutkunları hem de Akdeniz ruhunu müzikte hissetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir buluşma vadediyor.