Oliver Glasner, sezon sonunda Crystal Palace’tan ayrılacak

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmen duyurdu. Avusturyalı teknik adam, kararının transferlerle ya da kulüp yönetimiyle yaşanan bir sorunla ilgili olmadığını, tamamen kişisel bir tercih olduğunu ifade etti.

FA Cup’ta Manchester City’yi finalde 1-0 mağlup ederek Crystal Palace’a tarihindeki ilk Avrupa kupası biletini kazandıran Glasner, ayrılık kararını kulüp başkanı Steve Parish ile daha önce paylaştığını belirtti.

Deneyimli teknik direktör, “Steve Parish’e yeni bir meydan okuma istediğimi söyledim. Bu karar transferlerle ilgili değil, tamamen benim hislerimle alakalı” dedi.

Glasner, kararını aslında Ekim ayında yönetime ilettiğini vurgularken, kulüp içindeki iletişime de dikkat çekti. “Yanlış yazılan şeyleri sevmem, cevap vermek zor oluyor. Steve’le ilişkimiz çok güçlü. Her zaman kulübün iyiliği için konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Henüz başka bir kulüple görüşmediğinin altını çizen Glasner, sezonun geri kalanına odaklandığını da belirtti. “Futbolculara söz verdim. Puan rekorunu kırmak için elimden geleni yapacağım. Bir kupa daha Selhurst Park’a dönsün diye savaşacağız. Tek başına zor ama birlikte mümkün” diye konuştu.

PALACE’TA BAŞARILI BİR DÖNEM

51 yaşındaki teknik adam, Şubat 2024’te Roy Hodgson’ın ayrılığı sonrası Crystal Palace’ın başına geçmişti. Glasner yönetimindeki Palace, sezonun son bölümünde yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Londra ekibi, son 7 maçın 6’sını kazanarak ligi 10. sırada tamamladı ve bu sonuç, kulüp tarihinin 2014-2015 sezonundan bu yana elde ettiği en iyi lig derecesi olarak kayıtlara geçti.

Crystal Palace taraftarları, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza atan Glasner’ın ayrılığının önemli bir boşluk yaratacağı görüşünde birleşirken, kulüp yönetiminin yaz aylarında yeni teknik direktör arayışına girmesi bekleniyor.