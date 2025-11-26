“Olmayan adaletin” bütçesi

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. CHP Grubu, komisyon salonuna temsili hücreler kurdu. Hücrelerin birinde, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu CHP’li belediye başkanlarının fotoğrafları yer aldı. Bir diğer hücreye ise avukatları temsilen manken yerleştirildi. Öte yandan CHP’liler, hücrelerin üstüne beyaz Toros’u simgeleyen oyuncak arabalar yerleştirdi. Komisyon toplantısına Fahrettin Altun’un katılmaması dikkati çekti.

Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, “Bu kafesin içinde 17 milyon oy var” diye konuştu. CHP’li belediyelere yönelik operasyonları, “Darbe” olarak nitelendiren Ağbaba, “Ahmak davasından sonuç alamayacaklarını gördüler. Diploma davasına, yolsuzluk davasına kimse inanmadı. Son çare casus yaptılar, buna da kimse inanmıyor" dedi.

CHP Milletvekili Bülent Tezcan ise "Biz bugün, olmayan adaletin bütçesini konuşacağız. Biz iktidarın gücünü arkasına alarak yargı içerisinde bir cunta yaratıp siyaseti dizayn etmeye çalışan aklın Türkiye'ye nelere mal olduğunu paylaşacağız" tepkisini gösterdi.

‘‘ŞOV YAPMAYIN’’

CHP Kadın Kolları Başkanı ve CHP Milletvekili Asu Kaya, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a siyah mektup vermek istedi. Mektupları almayan Bakan Tunç’un, "Şov yapmayın. Kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız. Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede biz en ön saftayız” sözleri komisyonda gerilime neden oldu. Tartışma nedeniyle toplantıya ara verildi. Aranın ardından Bakan Tunç’un bütçe sunumuna geçildi.

Adalet Bakanı Tunç sunumunda, hakim ve savcı sayısındaki artış ile övünse de hakim ve savcı başına düşen dosya sayısındaki ağır tabloya değinmedi. Bakan Tunç’un söz etmediği adaletin ağır yükü, Adalet Bakanlığı’nın performans tablolarına yansıdı. Buna göre, 2024 yılında 875 olan hakim başına düşen dosya sayısı, 2025 yılının sonunda 923’e yükseldi.Benzer bir tablo savcı başına düşen dosya sayısında da yaşandı. Adalet Bakanlığı, savcı başına düşen dosya sayısının 2025 yılının sonunda bin 714’e ulaşacağı öngördü.

CEZAEVLERİ TIKA BASA

Adalet Bakanlığı’nın bütçe verileri öte yandan, artan suç oranları ve muhalefete yönelik baskıcı politikaları nedeniyle cezaevlerinin tıka basa dolduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. 2022’de 28 metrekare olan cezaevlerinde spor salonları ve havalandırmalar dahil hükümlü başına düşen metrekarenin 2025 yılının sonunda 19’a kadar düşeceği tahmin edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen Adalet Bakanlığı bütçesinden “Yeni cezaevi inşaatları” da çıktı. Toplam 304 bin 964 kapasiteli cezaevlerinde 420 bin 904 hükümlünün kaldığı Türkiye’de, Kasım 2025 itibarıyla 402 olan cezaevi sayısının, 2028 yılının sonunda 424’e yükseleceği belirtildi.

***

MADDE MADDE HUKUKSUZLUK

CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteye verdiği röportaja değindi. CHP’li Gökçen, “Akın Gürlek göreve atandığından bu yana” sözleriyle bazı maddeler sıraladı:

Özgür Özel hakkında defalarca resen soruşturma başlatıldı.

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişi görevlendirildi.

Kent uzlaşısı soruşturmasıyla Batıdaki Kürtlerin temsili suç olarak gösterildi, belediye meclis üyeleri gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı. Bu kararı eleştiren gençlere yargı sopası gösterildi.

***

TAKİPSİZLİK KARAR VERİLDİ

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Eskişehir Seyitgazi’de orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirmesi hakkında takipsizlik verildiğini açıkladı.