"Olmayan adaletin" bütçesi: Adaletsizliğin yükü ağır

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. CHP Grubu, komisyon salonuna temsili hücreler kurdu. Temsili hücrelerin birinde, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu CHP’li belediye başkanlarının fotoğrafları yer aldı. Bir diğer hücreye ise avukatları temsilen manken yerleştirildi. Öte yandan CHP’liler, hücrelerin üstüne beyaz Toros’u simgeleyen oyuncak arabalar yerleştirdi. Komisyon toplantısına, Fahrettin Altun’un katılmaması dikkati çekti.

Komisyon toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, “Bu kafesin içinde 17 milyon oy var” diye konuştu.

CHP’DEN TEPKİ

CHP’li belediyelere yönelik operasyonları, “Darbe” olarak nitelendiren Ağbaba, “Ahmak davasından sonuç alamayacaklarını gördüler. Diploma davasına, yolsuzluk davasına kimse inanmadı. Son çare casus yaptılar, buna da kimse inanmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Bülent Tezcan ise "Biz bugün, olmayan adaletin bütçesini konuşacağız. Biz iktidarın gücünü arkasına alarak yargı içerisinde bir cunta yaratıp siyaseti dizayn etmeye çalışan aklın Türkiye'ye nelere mal olduğunu paylaşacağız" tepkisini gösterdi.

"ŞOV YAPMAYIN"

CHP Kadın Kolları Başkanı ve CHP Milletvekili Asu Kaya, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a siyah mektup vermek istedi. Mektupları almayan Bakan Tunç’un, "Şov yapmayın. Kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız. Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede biz en ön saftayız” sözleri komisyonda gerilime neden oldu. Tartışma nedeniyle komisyon toplantısına ara verildi. Aranın ardından Bakan Tunç’un bütçe sunumuna geçildi.

YARGININ AĞIR YÜKÜ

Adalet Bakanı Tunç sunumunda, hakim ve savcı sayısındaki artış ile övünse de hakim ve savcı başına düşen dosya sayısındaki ağır tabloya değinmedi. Bakan Tunç’un söz etmediği adaletin ağır yükü, Adalet Bakanlığı’nın performans tablolarına yansıdı. Buna göre, 2024 yılında 875 olan hakim başına düşen dosya sayısı, 2025 yılının sonunda 923’e yükseldi.

Benzer bir tablo savcı başına düşen dosya sayısında da yaşandı. Adalet Bakanlığı, savcı başına düşen dosya sayısının 2025 yılının sonunda bin 714’e ulaşacağı öngördü.

CEZAEVLERİ TIKA BASA

Adalet Bakanlığı’nın bütçe verileri öte yandan, artan suç oranları ve muhalefete yönelik baskıcı politikaları nedeniyle cezaevlerinin tıka basa dolduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. 2022’de 28 metrekare olan cezaevlerinde spor salonları ve havalandırmalar dahil hükümlü başına düşen metrekarenin 2025 yılının sonunda 19’a kadar düşeceği tahmin edildi.

YENİ CEZAEVLERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen Adalet Bakanlığı bütçesinden “Yeni cezaevi inşaatları” da çıktı. Toplam 304 bin 964 kapasiteli cezaevlerinde 420 bin 904 hükümlünün kaldığı Türkiye’de, Kasım 2025 itibarıyla 402 olan cezaevi sayısının, 2028 yılının sonunda 424’e yükseleceği belirtildi.

Aralık 2025’te açılacak altı yeni cezaevinin yanı sıra, 2026 yılında dokuz, 2027 yılında beş ve 2028 yılında ise iki yeni cezaevi daha yapılacağı kaydedildi.

MADDE MADDE HUKUKSUZLUK CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, komisyonda yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteye verdiği röportaja değindi. Röportajda Başsavcının, Eti Maden şirketinin Lüksemburg’daki şirketinden söz ederken “Başsavcı olunca yönetimden istifa ettim” dediğinin altını çizen Gökçen, röportajın gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP’li Gökçen, “Akın Gürlek göreve atandığından bu yana” sözleriyle başladığı konuşmasını, şunları bazı maddeleri sıralayarak sürdürdü: • Genel Başkanımız Özgür Özel hakkında defalarca resen soruşturma başlatıldı. • CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişi görevlendirildi. • Kent uzlaşısı soruşturmasıyla Batıdaki Kürtlerin temsili suç olarak gösterildi, belediye meclis üyeleri gözaltına alındı. • İmamoğlu, önseçimden tam dört gün önce, bu dört günlük gözaltı süresi hesap edilerek gözaltına alındı, 15.5 milyon yurttaşımızın oy verdiği gün tutuklandı. • Başkanlarımız sıraya dizildi Sayın Bakan, görüntüleri basınla paylaşıldı. Darbe dönemlerini andıran görüntüler meydana geldi. • CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atandı. Bu kararı eleştiren gençlere yargı sopası gösterildi. • Konu CHP olunca, Zeydan Karalar’ı, Abdurrahman Tutdere’yi, parlamenterlik yapmış olan Aykut Erdoğdu’yu, Oya Tekin’i, Kadir Aydar’ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargıladı.

YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki 11 ve 12’nci Yargı Paketlerinin hazırlık çalışmalarının tamamlandığını, bütçe görüşmelerinde duyurdu.

Yargı paketleri ile “Adalet sisteminin etkinliğinin artırılacağını” ve “Yargı süreçlerinin hızlandırılacağını” savunan Tunç, “Ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yaptırım sisteminin caydırıcılığını artırmaya ve bilişim suçlarıyla daha etkin mücadeleye yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz” yorumunu yaptı.