Olmayan bir suçu yoktan var edemezler

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif davasının üçüncü duruşmasında karar açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı tahliye edildi. Eski Başkan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da ev hapsinin kaldırılması kararlaştırıldı. Duruşma 5 Ocak’a ertelendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Tunç Soyer, İZBETON soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu davanın üçüncü duruşmasında kapsamlı bir savunma yaptı. Soyer, “Şikayetçi olanların ifadelerinde hakim olan duygu ‘hayal kırıklığı’. Bu hayal kırıklığı ortaya konulurken somut bir dolandırıcılık, bir yolsuzluk iddiası duymadık. Haklı olarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar” dedi. Soyer, mağduriyetin sebebinin neden kendilerini olmadığı maddeleri şu şekilde sıraladı:

• İzBB, İZBETON’la protokol yaparak kilitlenen kentsel dönüşüm süreçlerini açmıştır.

• Bu protokol Meclis’te tüm siyasi partilerin oybirliğiyle kabul edilmiştir.

• İZBETON bu yetkiyi aldıktan sonra kooperatiflerle sözleşmeler imzalamıştır. Peki burada sormak istiyorum. İZBETON kooperatifler yerine bir inşaat şirketiyle kat karşılığı yapım anlaşması yapsa her şey hukuka uygun mu olacaktı?

• Şu anki yönetimin yaptığı gibi ‘davet usulü bir ihale’ yapsak, seçilen bir müteahhidin oranı belirsiz bir kârının oluşmasına rıza göstersek daha mı masum olacaktık? Elbette hayır. Nitekim şu an inşaat maliyetleri müteahhit kârı nedeniyle kat kat arttı.

• Kooperatiflerle protokoller yapmakla müteahhit kârını ortadan kaldırarak daha düşük maliyetlerle ev sahibi olunabileceğini ve yapım süreçlerinin kooperatifçilik mevzuatı nedeniyle çok daha şeffaf olacağını düşündük.

• Ben hukukçuyum ve bu süreci başlatırken, Türkiye’de ilk kez böyle bir uygulama yapacak olduğumuzu biliyordum. Sürecin hukuki dayanaklarının var olduğunu gördüğümüz için yola çıktık.

• Nitekim Sayıştay kılı kırk yarmasına rağmen kamu zararı tespit etmedi. Danıştay, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği soruşturma iznini iptal ederek, bu projede bırakın dolandırıcılığı, hakkımızda görevi kötüye kullanma ya da görevi ihmal suçlarının bile olmadığına karar verdi.