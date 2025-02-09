Olmayan evin kirasını senelerce ödeyecek

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 sene geçmesine karşın başta barınma olmak üzere birçok soruna hâlâ çözüm bulunamadı.

Adıyaman Gölbaşı’nda Mereş merkezli depremlerinde krediyle aldığı evi yıkılan 65 yaşındaki Hacı Ali Erkmen, ev almak için çektiği krediyi deprem sigortası olmasına rağmen ödemeye devam ediyor.

Mağduriyetinin giderilmesi için her yolu denediğini söyleyen Erkmen, yetkilelerden yardım bekilyor. Erkmen “Daha sekiz sene para ödeyeceğim olmayan eve. Maaşımdan 2 bin 700 lira kesinti oluyor. Sigortası vardı, zaten DASK da konut da zorunlu sigortalar. Yatırmak zorundasın bunu. Bankaya gidiyorum, hakarete uğruyorum. 40 senedir kirada oturuyordum, ev aldık diye seviniyordum fakat olmadı o da. İşte ilk depremde yıkıldı. Neden kesildiğini bilmiyorum. Banka, ‘Ankara’dan emir geldi’ diyor. Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’nü aradım, Ziraat Bankası Genel Merkezi’ni aradım, BDDK’yi aradım. Ne yapacağımı şaşırmışım. Hiç kimse ilgilenmiyor” diyerek isyan etti.

***

YIKILAN DÖRT KENT 2 İLÇEDE MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILDI

Maraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali bir kez daha uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, mücbir sebep hali 31 Mayıs’ta sona erecek mükellefler için bu yerlerdeki dairelere ilgili kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31 Ağustos’un resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Eylül’e kadar yapılması istendi. Peşin ödeme dahil birinci taksitin de 30 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği kaydedildi.