‘Olmayan’ kaynak gericiliğe akıyor

Tasarruf tedbirleri adı altında taşımalı eğitimi sınırlandıran, “kaynak yok” iddiasıyla öğrencilere “bir öğün ücretsiz yemek” vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle okullarda düzenlenen gerici etkinlikler sürüyor.

Bunun son örneği ise Bolu’da bulunan 50. yıl İzzet Baysal İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün (MEM) düzenlediği “Aileleriyle birlikte çocuklar camide 2024” adlı akşam namazı etkinliğinin afişinin velilerin bulunduğu okul WhatsApp gruplarına atıldı.

Etkinliğin bugün saat 18.40’ta Bolu Merkez’de bulunan Bilal-i Habeşi Camisi’nde yapılacağı öğrenildi.

Aynı okulun 20 Eylül’de “Mevlid-i Nebi Haftası” ve “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında öğrencileri sabah namazına götürdüğü öğrenildi. Etkinliklerin afişinin velilerin bulunduğu gruplara atıldığına dikkat çeken bir veli, bu etkinliklerin düzenli olarak yapıldığını ifade etti.

“Aileleriyle birlikte çocuklar camide 2024” etkinliğine ilişkin aradığımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve okuldan ise yanıt alamadık.

KABUL EDİLEMEZ

Bolu’da taşımalı eğitim kapsamındaki birçok öğrencinin okula gidemediğine, okullarda temizlik görevlisi eksikliği olduğuna dikkat çeken veli, düzenlenen etkinliklere tepki gösterdi. “Hiçbir şeye kaynak bulamayan MEB, bu etkinliklerden vazgeçmiyor” diye konuşan veli, “Bir önceki yıl çocukları her cuma günü sabah namazına çağırıyorlardı. Okullarda ‘bağış’ adı altında kayıt ücreti, aidat istenirken çocuklar taşımalı eğitimin sınırlandırılması nedeniyle okula gidemezken bir öğün ücretsiz yemek bile verilmezken ve daha sayısız ciddi sorun varken bu yapılanlar kabul edilemez. Çocukları namaza çağırmak anlamsız. Eğitimin yeri cami değil, okuldur” dedi.

Veli son olarak şunları söyledi: “Bu afişler önceki dönem de bu dönemde hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerinin velilerinin ve öğretmenlerinin olduğu gruplara da atıldı. ‘İstemeyen gelmek zorunda değil’ diyorlar ancak bu tür etkinlikler başlı başına kabul edilemez.”