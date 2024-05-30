‘Olmayan kaynak’ Maarif'e akacak

‘FETÖ okullarını devralmak’ için kurulan Maarif Vakfı’na eğitim bütçesinden 5,7 milyar TL aktarılacak. Çocuklara ücretsiz yemek gibi uygulamalar ‘kaynak yetersizliği’ne takılırken vakfın aldığı toplam pay 11,6 milyar TL olacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, “yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” olarak açıklandı.

Kuruluş yasasında yer almasına karşın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı, kısa sürede geniş yetkiler ile donatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre öğrenciler için ücretsiz bir öğün yemek talebine karşı “kaynak yok” bahanesinin arkasına saklanan MEB’in eğitim bütçesinden vakfa toplamda 5,7 milyar TL aktarılacak.

Vakfa verilen yetkiler öyle bir noktaya ulaştı ki MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yayımladığı raporda Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakındı. Vakfa eğitim bütçesinden hemen her yıl fahiş tutarlarda para ayrıldı. Bütçeden 2019 yılında 422,5 milyon TL, 2020 yılında 684 milyon TL pay alan vakfa aktarılan tutar, 2021 itibarıyla 10 haneli tutarlara ulaştı.

MİLYARLARCA LİRALIK PAY

Vakıf, 2021 ve 2022 yıllarında bütçeden sırasıyla 1,7 milyar TL ve 1,8 milyar TL pay aldı. 2023 yılında eğitim bütçesinden Maarif Vakfı’na aktarılan para ise kayıtlara, 2 milyar 955 milyon TL olarak geçti.

29 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karar ise Maarif Vakfı’nın eğitim bütçesinde açtığı karadeliğin 2024 yılında büyüyeceğini ortaya koydu.

2024’TE REKOR TRANSFER

Vakfa, merkezi yönetim bütçesinden 2024 yılında 5 milyar 702 milyon aktarılacağı bildirildi. Eğitim alanında kritik önemdeki birçok uygulamanın kaynak yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemediğini belirten eğitimciler, karara tepki gösterdi.

NEDEN İHYA EDİLİYOR

Maarif Vakfı’na 2024 yılı eğitim bütçesinden 5,7 milyar TL aktarılmasına yönelik kararla ilgili BirGün’e konuşan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Gölge bakanlık” olarak nitelendirilen vakfın kamuda tasarruf dinlemediğini savundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tasarruf tedbirleri kapsamında yeni okul açamayacağını, bina alamayacağı vurgulayan CHP’li Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maarif Vakfı'na yurtdışında bunların hepsini yapabilmesi için 2024 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 5 Milyar 702 milyon lira para aktarılıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Mehmet Şimşek tasarruf tedbiri diyerek özel hastanelerde şehit ailelerinden katılım payı almaya başlamışken Maarif Vakfına aktarılan bu para nedir? Yurttaşlarımız, emeklilerimiz açlıkla sınanırken memur emekçilerimizin servislerine göz dikilmişken neden Maarif Vakfı tasarruf tedbirleri hiçe sayılarak ihya ediliyor? Zaten bütçe giderlerine bakıldığında mart ve nisan ayında toplamda 800 milyon Maarif Vakfı’na aktarılmış. Bu vakıf her kuruşunda yurttaşımızın alın teri olan bu paraları ne yapıyor?

YETKİ KARMAŞASI

MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yayımladığı raporda Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakındı. MEB, vakfın kaynakların etkin kullanımına engel olduğunu bildirdi. Müdürlüğün 2019’a yönelik faaliyet raporunda yer alan, “Zayıflıklar” bölümüne şu not düşüldü:

“Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlar özellikle yurtdışında Genel Müdürlüğümüzle mükerrer sahalarda bulunmaktadır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarla iletişimin artırılıp farklı sahalara yönlendirme yapılarak devletin kaynakları daha etkili ve verimli kullanılmalıdır.”

ÜCRETSİZ YEMEK TALEBİ

‘Ekmek ve Gül’ de MEB bütçesinden Maarif’e kaynak aktarılmasına tepki gösterdi. Her şeye kaynak yok diyen MEB’in bütçesinin vakfa açılmasını eleştiren Ekmek ve Gül’ün açıklamasında, “Çocukların okullarda açlıktan bayılmasını önlemek için ‘Kaynak yok’ bahanesini kabul etmiyoruz” denildi.