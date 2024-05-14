Ölmeden önce ceza almış

4 gün önce AKP’lilerin cenazesine akın ettiği Ensar Vakfı kurucusu Mustafa Kurtuluş’un ölmeden önce cinsel saldırı suçundan ceza aldığı anlaşıldı. Kurtuluş aynı zamanda Atatürk Orman Çiftliği’nin müdür yardımcısıydı.

İsmail ARI

Atatürk Orman Çiftliği’nin Müdür Yardımcısı Avukat Mustafa Kurtuluş, 10 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin eski Genel Sekreter yardımcısı da olan Kurtuluş’un cenazesine AKP’liler akın etti.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Kurtuluş için 10 Mayıs’ta memleketi Trabzon'un Of ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kurtuluşun cenazesine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve daha pek çok siyasetçi ile iş insanı katıldı.

AKP’lilerin cenazesine akın ettiği Kurtuluş’un, ölmeden kısa süre önce “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 19 Aralık 2023 tarihli kararına göre, Kurtuluş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde yönetici olduğu 28 Mayıs 2020 tarihinde, bir kadın memura cinsel saldırıda bulundu.

Mustafa Kurtuluş

Mahkeme, Kurtuluş’a önce 2 yıl 6 ay ceza verdi. Ardından yapılan indirimle Kurtuluş’un 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Mahkeme kararında yaşananlar ve hapis cezasının gerekçesi ise şöyle anlatıldı:

“Olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın geçmişten gelen bir avukatlık tecrübesi olduğu, avukatlığında bir kamu görevi olduğu, avukatlık kariyerinden sonrasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne genel sekreter olarak atandığı, sanığın özel görüşmelerin özel bürolarda kamu görevlilerinin ise makamlarında gerçekleştirmesi gerektiğini bilebilecek tecrübede ve olgunlukta olduğu anlaşılmıştır.

Sanığın olay tarihinde mağdurla otoparkta, kendi özel aracında bir araya gelmiş oluşu, mağdurun kendi iffetini ortaya koyacak şekilde kendisine iftira atmasını gerektirecek geçmişe dayalı bir husumetin soruşturma ve kovuşturma aşamasında tespit edilememiş oluşu gözetildiğinde sanığın suç tarihinde mağduru aracına davet ettikten sonra aracının arka koltuğunda mağdura önce kendisinden hoşlandığını söylediği kabinde cinsel saldırıda bulunduğunun sabit olduğu…”

ENSAR VAKFI KURUCUSU

Öte yandan Ensar Vakfı Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamada ise Kurtuluş’un Ensar Vakfı kurucusu olduğu açıklanarak, “Şubemizin kurucu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kurtuluş dünya yolculuğunu tamamladı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” denildi.