Ölmeden önce ihmalleri sıraladı

Muğla Güllük Limanı’nda gemi vincinin kırılması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede vinç ve gemide hata bulunmadığı yönünde rapor verildiğini belirten aile, ilk incelemeye itiraz ederek adalet talep etti.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde yabancı bayraklı kuru yük gemisinde geçtiğimiz günlerde iş kazası yaşandı.

Geminin vincinde çalışan 2 çocuk babası 39 yaşındaki işçi Mehmet Şah Ece, iddiaya göre vinçteki sorun sebebiyle yüksekten düştü. Ece, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölümle sonuçlanan iş kazası nedeniyle güvenlik güçleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Ece'nin ölmeden önce çektiği videoda kazanın yaşanabileceğini ve ihmalleri anlatması dikkat çekti.

TUTANAK TEHDİDİ

Soruşturma sonucu hazırlanan ön bilirkişi raporunda ise gemide bir ihmal ve hata bulunamadı. Aile hazırlanan rapora itiraz etti. Ece'nin kaza yaşanmadan önce vince çıkmak istemediğini ve vinçlerdeki çatlamaları iş arkadaşlarının bulunduğu gruba gönderdiğini ancak buna rağmen 'tutanak tehdidi' ile vince çıktığını söyleyen aile üyeleri tekrar inceleme talep etti. Ece'nin yakınlarından Adil Aydın, geminin limandan ayrılması durumunda hataların düzeltileceğini ve ölümün üstünün kapatılacağını iddia etti.

Aydın kaza gününde gemide yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"İnceleme aynı gün, daha defin yapılmadan oldu. Savcının yaptığı işlemde hata bulunamadı. İlk bilirkişi raporunda yüzde yüz hatasız gibi gözüktüler. Bilirkişi gelip orada numune bile almamış. Elleri cebinde, etrafında tur attılar. Ondan sonra raporu yazdılar. Böyle bir şey yok ki. İmkansız bir şey. Çünkü kendi çektiği video var. Bu vinçlerden bir tanesi daha önce kırılmış zaten. İki tane daha var. Onlardan bir tanesi bunlardan daha betermiş. Kullanamamışlar, inmişler. Bu geminin vinçleri kullanılamaz halde. Ve kopuyor. Videosu da var. Kendisi çekiyor. Ondan evvel iki tane daha arkadaş iniyorlar. Çıkmak istemiyorlar. Sonra vardiya amiri 'Çıkmazsan tutanak tutarım' demiş. Bu da 12'de gelmiş. Bir tantanayla yine çıkıyorlar. Ve orada 4-5 tane müdür olduğu halde, yetkili olduğu halde bir kişi de orada yorum yapmıyor. 1 saat 40 dakika sonra da nitekim vinç kopuyor, aşağı iniyor."

Mehmet Şah Ece

KAÇIRMAK İSTİYORLAR

Aydın, geminin kusursuz görülmesiyle birlikte salınacağını belirterek, "O gemiyi saldıklarında eksiklerini tamamlayacaklar. Ondan sonra sadece bu ilk bilirkişi raporu geçerli olacak. Herkes ona bakacak. Biz istemiyoruz. Normal kaza gibi göstermek istiyorlar. Biz tarafsız bir heyetin incelemesini istiyoruz. Bu diğer kuleleri de inceleseler zaten hayatta bunlar kullanılamaz. Çıksın bir tane kullanmaya çalışsın. Kaç dakika durabilecek onda? O çocuklar yine de çıkmak istemiyordu oraya. Mecburiyetten çıktılar. Sonuç bu. Biz adalet istiyoruz" dedi.

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Ölmeden önce çektiği video ile ihmalleri tek tek sıraladı

Vinç operatörü Mehmet Şah Ece, yaşanan kazadan önce çektiği videoda "Vinçte aşırı bir ses var, ha kopacak ha kopacak gibi gözüküyor" diyerek vinci gösteriyor. Ece "Kapı iyi kapanmıyor, aralık oluşmuş. Menteşe kırılmış galiba. Çok ses var, çok sıcak, pervanede çalışmıyor" diyerek ihmalleri anlatması dikkat çekiyor.