Ölmem mi gerekiyor?

Haber Merkezi

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu Esra K’yi 8 yerinden bıçaklayan ve adli kontrolle serbest bırakılan Barış K. hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Esra K., boşanma süreçlerinin devam ettiğini belirterek, aylardır korku içinde yaşadığını söyledi.

Esra K., “Mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar vermiş. Annemi arayıp, ‘Yarım bıraktığım işi tamamlayacağım’ demiş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla iletişime geçince bir elektronik kelepçe takıldı. Ama ona rağmen ihlalleri devam ediyor. Tutuklanması için galiba ölmem gerekiyordu. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.