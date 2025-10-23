Ölmeyeni de hapse attıracak

6 Şubat depremlerinde Maraş’taki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Açılan davada MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur yıkımdan sorumlu tutuldu.

İki sanığın “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapisleri istendi. Ancak Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur bilirkişi raporlarına rağmen tutuksuz yargılanıyor ve Mayıs ayında yurtdışı çıkış yasakları da kaldırıldı.

Son olarak Atila Kanbur’un, Manolya Sitesi’nde annesini kaybeden ve kendisi de enkazdan yaralı olarak çıkarılan avukat Mustafa Müdüroğlu’ndan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.

DOSYA ADALET BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ

Atila Kanbur, avukatı Mustafa Kemal Bali aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, depremzede Müdüroğlu’nun 30 Mayıs 2025 tarihinden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine yönelik hakaret ve iftira suçları ile adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarını işlediğini öne sürdü.

Müdüroğlu’nun sosyal medya paylaşımında özetle şu ifadeleri kullandığı belirtildi: “35 kişinin katili olan MADO’nun sahipleri paranın ve siyasetin gücü ile alınan üçüncü bilirkişi raporunda kusur atfedilmedi. Fotoğraflar, tanık beyanları, önceki iki bilirkişi raporu ve hatta sanıkların dahi kabul ettikleri tadilatlar raporda üç cümle ile geçiştirilerek MADO’nun sahipleri hakkında kusur atfedilmedi ve adli kontrol hükümleri kaldırılarak duruşmalardan vareste tutuldu.”

Kanbur suç duyurusunda Müdüroğlu’nun cezalandırılmasını talep ederken dosya Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık soruşturma izni verirse Müdüroğlu hakkında soruşturma yürütülmesinin ve yargılanmasının önü açılacak.

∗∗∗

‘AKP’Lİ KAYA’YA EKSİK CEZA VERİLDİ’

Depremde yıkılan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Yunus Kaya Apartmanı davasında da gelişme yaşandı. Mahkeme, yıkımdan sorumlu tutulan dönemin Nurdağı Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya’yı bilinçli taksirden 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak “sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri” dikkate alınarak takdiri indirim uygulandı ve ceza 13 yıl 9 aya indirildi. Depremzedeler ödül gibi cezaya isyan ederken savcılık da karara itiraz etti. Savcılığın istinaf başvurusunda şunlar sıralandı:

• Yunus Kaya hakkında en az 21 yıl hapis cezasına karar verilmesi gerekirken eksik ceza verildi.

• Kaya’nın cezasında indirim yapılmış ise Kaya’nın sanık olduğu birden fazla deprem dosyasının bulunması, sanığın duruşmaya yansıyan tutum ve davranışlarında pişmanlığını gösteren bir davranışının bulunmaması, alacağı muhtemel cezalardan kurtulmak için Kaya’nın daha önce kaçmaya çalışmış olması ve yakalama kararına istinaden yakalanabilmiş olması da birlikte değerlendirildiğinde eksik ceza verildiği değerlendirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan şöyle konuştu: “Cumhuriyet Savcısı verilen cezaların eksik olduğunu belirterek kararı istinafa taşıdı. Bu istinaf kararını çok yerinde buluyoruz. Yakınlarını kaybedenler olarak biz de kararı istinafa taşıyacağız."