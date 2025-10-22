Ölmeyeni de hapse attırmak istiyor!

İsmail ARI

Depremde Maraş’taki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Açılan davada MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur yıkımdan sorumlu tutuldu.

İki sanığın “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapisleri istendi. Ancak Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur bilirkişi raporlarına rağmen tutuksuz yargılanıyor ve Mayıs ayında yurtdışı çıkış yasakları da kaldırıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Son olarak Atila Kanbur’un, Manolya Sitesi’nde annesini kaybeden ve kendisi de enkazdan yaralı olarak çıkarılan avukat Mustafa Müdüroğlu’ndan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.

Atila Kanbur, avukatı Mustafa Kemal Bali aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, depremzede Müdüroğlu’nun 30 Mayıs 2025 tarihinden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine yönelik hakaret ve iftira suçları ile adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarını işlediğini öne sürdü.

DOSYA ADALET BAKANLIĞI’NDA

Müdüroğlu’nun sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir hukuk garabeti yaşadık. 35 kişinin katili olan MADO’nun sahipleri paranın ve siyasetin gücü ile alınan üçüncü bilirkişi raporunda kusur atfedilmedi. Fotoğraflar, tanık beyanları, önceki iki bilirkişi raporu ve hatta sanıkların dahi kabul ettikleri tadilatlar 58 sayfalık raporda tamı tamına üç cümle ile geçiştirilerek MADO’nun sahipleri hakkında kusur atfedilmedi ve adli kontrol hükümleri kaldırılarak duruşmalardan vareste tutuldu. Bugün mahkeme salonunda hukukun üstünlüğü değil de üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu lehlerine gelen ilk raporda adli kontrollerinin kalkmasıyla anlamış olduk. #ManolyaSitesiİçinAdalet”

Kanbur suç duyurusunda Müdüroğlu’nun cezalandırılmasını talep ederken dosya Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık soruşturma izni verirse Müdüroğlu hakkında soruşturma yürütülmesinin ve yargılanmasının önü açılacak.