Ölmez ağacı efsanesiyle doğa katliamına tepki

Yunis ALAÇAM

Ressam Ayşe Yüksel Kayalı, 'Sen gittikten sonra da burada olacağım!' adlı sergisiyle 23 Ocak’ta İstanbul Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, adını “…Sen gittikten sonra da burada olacağım!” cümlesinin geçtiği mitten alıyor.

Hayata inatla bağlandığı için efsanede 'Ölmez Ağacı' diye anılan zeytin ağacı, ozan Homeros’a “Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım” der. Sanatçı, resimleriyle bu mitten ilham alarak doğa katliamlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.