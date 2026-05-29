Ölmezsen eğer seneye gel!

İktidarın sağlık politikaları ve ‘kışkırtılmış’ sağlık talebinin sonucu olarak kamu hastanelerinde randevu bulmak daha da zorlaştı.

Giderek derinleşen randevu krizi, artık hayati tetkiklere ulaşımı da imkânsız hale getirdi. “Şehir hastaneleriyle çağ atlandı”, “kuyruklar bitti” söylemleriyle pazarlanan sağlık sistemi, yurttaşları aylar hatta yıllar sonrasına verilen randevularla baş başa bıraktı.

Kamuda hastalara ayrılan muayene süresi 5 dakikanın bile altında kalması, bir yılda 1 milyara yakın hastanın sağlık kurumlarına başvurması da sistemdeki yoğunluğu gözler önüne serdi. Özellikle onkoloji, kalp gibi hayati branşlar ile yan dallarda kamudan randevu bulmak için hastalar adeta yarışmak zorunda kalıyor.

1 YIL SONRASINA BT ANJİYO

Randevu bulup hekime muayeneye gitmek isteyen hasta bu kez de hekimin istediği tahlil ve tetkikleri yapmak için uzun randevu sürelerini beklemek zorunda kalıyor. Bunun son örnek Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan ve bir kalp hastasına ait olduğu belirtilen belgeye göre, BT koroner anjiyo yapılması gereken hastaya verilen randevu 15 Nisan 2027 oldu. Üstelik sırayı öne çekmek isteyen hastadan “katkı payı” adı altında 1800 TL talep edildiğini öne sürüldü.

Aslında sorun yalnızca anjiyo ile sınırlı değil. MR, ultrason, mamografi ve endoskopi gibi kritik işlemler için de yurttaşlara aylar sonrasına gün veriliyor. Kamu hastanelerinde sıra bulamayan yurttaşlar ya yüksek ücretli özel hastanelere yönelmek zorunda kalıyor ya da hastalığının ilerlemesini bekliyor.Bir yurttaş annesine endoskopi için beş ay sonraya gün verildiğini aktarırken, başka bir yurttaş ise mamografi sırasının ücret karşılığında erkene çekildiğini söyledi. Hastalar bunun adı “Düpedüz ‘ölmezsen seneye gel’ denilmesi’’ dedi.

HAYATİ RİSK YARATIYOR

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Talat Kırış, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, sağlık sistemindeki tıkanmanın artık hayati risk yarattığını belirterek “Bugün maalesef 5 dakikada bir hasta bakılan polikliniklerin yanında, önemli tetkikler ve cerrahi girişimler için de uzun zamana randevu verildiğini görüyoruz” dedi. BT koroner anjiyografinin basit bir tarama testinin ötesinde olduğunu anımsatan Kırış, “Buradan çıkan sonuç hastaya acil müdahale gerektirebilir. Bu durumu bizzat yaşamış biri olarak sorunun çok ciddi olduğunu söyleyebilirim. 1 buçuk yıl önce BT anjiyografiyi takiben acil olarak koroner by pass ameliyatı olmuş bir hekimim. Her ne kadar her hastada aynı durum söz konusu olmasa da bu tetkiki beklerken bir hastanın bile zarar görmesi, olmaması gereken bir durumdur. Kaldı ki ameliyat gerekmese bile buradan elde edilecek sonuçla düzenlenecek medikal tedaviden ya da uygulanacak koroner stent tedavisinden de hasta yoksun kalacak ve yine yaşamsal risk de dâhil, gelişebilecek ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir" diye konuştu. Randevunun öne çekilmesi için yurttaşlardan katkı payı alınmasına veya özel sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Kırış, şöyle devam etti: “İktidar bir yandan içlerinde özelleşmiş kalp hastaneleri de olan aktif çalışan bir çok hastaneyi kapatarak bir yandan da kamusal sağlık alanını daraltarak bu sıkıntılara zemin hazırlamıştır. Her zaman söylediğimiz gibi daha iyi bir sağlık sistemi mümkün. Birinci basamaktan başlayarak yapılacak planlamalar, bütçeden sağlığa daha fazla pay ayrılması, mevcut kamu sağlık kuruluşlarının ve özellikle devlet üniversitesi hastanelerinin modernleştirilmesi, ihtisas hastanelerinin arttırılması, bu yolda atılacak ilk adımlar olmalı.”