Olta Dayanışma internet sitesi açıldı
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
2020'de müzisyenler arası dayanışma ağları yaratmak, müziğin kolektif üretimi ve dağıtımını sağlamak amacıyla kurulan bir bağımsız müzik topluluğu Olta Dayanışma'nın internet sitesi açıldı.
Platform, bugüne kadar pek çok müzik türünde toplama albüm yayımlamış, albümlerin dijital platformlardan gelen dinlenme gelirleri ile birçok müzisyene destek olması ile biliniyor.
Olta Dayanışma, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla internet sitesinin kullanıcıların kullanımına açıldığı belirtildi.
Olta dayanışma internet sitesi açıldı 😇https://t.co/AZQs1apeqX pic.twitter.com/GJWzLMg4ZC— Olta Dayanışma (@Olta_dayanisma) November 21, 2024