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Olta Dayanışma internet sitesi açıldı

Kültür Sanat
  • 22.11.2024 13:35
  • Giriş: 22.11.2024 13:35
  • Güncelleme: 22.11.2024 13:41
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Olta Dayanışma internet sitesi açıldı
Fotoğraf: Olta Dayanışma

2020'de müzisyenler arası dayanışma ağları yaratmak, müziğin kolektif üretimi ve dağıtımını sağlamak amacıyla kurulan bir bağımsız müzik topluluğu Olta Dayanışma'nın internet sitesi açıldı.

​Platform, bugüne kadar pek çok müzik türünde toplama albüm yayımlamış, albümlerin dijital platformlardan gelen dinlenme gelirleri ile birçok müzisyene destek olması ile biliniyor.

Olta Dayanışma, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla internet sitesinin kullanıcıların kullanımına açıldığı belirtildi.

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