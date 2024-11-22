Olta Dayanışma internet sitesi açıldı

2020'de müzisyenler arası dayanışma ağları yaratmak, müziğin kolektif üretimi ve dağıtımını sağlamak amacıyla kurulan bir bağımsız müzik topluluğu Olta Dayanışma'nın internet sitesi açıldı.

​Platform, bugüne kadar pek çok müzik türünde toplama albüm yayımlamış, albümlerin dijital platformlardan gelen dinlenme gelirleri ile birçok müzisyene destek olması ile biliniyor.

Olta Dayanışma, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla internet sitesinin kullanıcıların kullanımına açıldığı belirtildi.