Oltayla yakaladığı 2 metrelik kum köpek balığını denize bıraktı

Antalya'da sportif balıkçılık yapan Alperen Uslu, kıyıdan oltayla yakaladığı nesli tükenmekte olan 2 metrelik kum köpek balığını denize bıraktı.

Manavgat ilçesi Boğaz mevkisinde arkadaşlarıyla kıyıdan oltayla avlanan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Alperen Uslu'nun oltasına büyük bir balık takıldı.

Uslu, 20 dakika süren mücadeleyle kıyıya yaklaştırdığı balığı, dikkatle çekmeye başladı. Uslu, arkadaşlarının da desteğiyle kıyıya çıkardığı balığın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum köpek balığı olduğunu fark etti.

Sahilde bir süre incelediği balığı yeniden mavi sulara bırakan Uslu ile arkadaşları, balığı yakalama ve kıyıya çıkarma anlarını cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Kayıtlarda, Uslu ve arkadaşlarının balığı kıyıya çıkarırken yaşadıkları heyecan da görülüyor.

Alperen Uslu, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana balıkçılık merakı olduğunu, aynı zamanda sosyal medyaya içerik ürettiğini söyledi.

Boğaz mevkisine arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiğini belirten Uslu, "Oltama 300 gram ağırlığında kefal balığını yem takarak denize bıraktım. Saat gece 01.30 civarında gitmiştik. Uyku modundayken saat 03.30 civarlarında oltam hareket etmeye başladı. Sonrasında oltamda büyük bir balık olduğunu fark ettim." dedi.

Uslu, kıyıya çıkardığı balığın, büyük bir köpek balığı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.