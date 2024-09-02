Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Oltu-Artvin karayolu heyelan nedeni ile 3 gündür kapalı

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan Oltu-Artvin karayolunda üç gündür ulaşım sağlanamıyor.

Güncel
  • 02.09.2024 09:31
  • Giriş: 02.09.2024 09:31
  • Güncelleme: 02.09.2024 09:39
Kaynak: İHA
Oltu-Artvin karayolu heyelan nedeni ile 3 gündür kapalı
Fotoğraf: İHA

Erzurum’un Oltu ilçesinde 31 Ağustos'tan bu yana etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan heyelan nedeniyle Artvin kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Olur Taşlıköy mahallesi ile Ayvalı Barajının gövde yakınında yaşanan heyelan aralıklarla devam ediyor.

Yolun büyük bir bölümü ulaşıma kapanırken bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Yurttaşlar, Oltu-Artvin yolunun her yağmur sonrası heyelan yaşandığını belirterek sürekli kapandığını söyledi.

BirGün'e Abone Ol