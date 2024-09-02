Oltu-Artvin karayolu heyelan nedeni ile 3 gündür kapalı

Erzurum’un Oltu ilçesinde 31 Ağustos'tan bu yana etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan heyelan nedeniyle Artvin kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Olur Taşlıköy mahallesi ile Ayvalı Barajının gövde yakınında yaşanan heyelan aralıklarla devam ediyor.

Yolun büyük bir bölümü ulaşıma kapanırken bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Yurttaşlar, Oltu-Artvin yolunun her yağmur sonrası heyelan yaşandığını belirterek sürekli kapandığını söyledi.