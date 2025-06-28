Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelem göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soyal medya hesabı üzerinden, Erzurum’un Oltu ilçesindeki bir madende meydana gelen ve bir işçinin ölümüne neden olan göçüğe ilikin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."