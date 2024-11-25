Oltu’ya mevsimin ilk karı yağdı

Oltu İlçe merkezine yılın ilk karı dün gece saat 02.30 sıralarında yağmaya başladı. Yoğun kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam ederek, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde kar kalınlığının 20 cm’ye ulaştığı, bazı bölgelerde ise refüjlerdeki ağaçların kardan kırılan dalları nedeniyle görsel ve ulaşım sorunları yaşandığı belirtildi.

Oltu Belediyesi’ne ait karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler, özellikle ana arterlerdeki kar birikintilerini temizleyerek trafiğin daha güvenli hale gelmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, ilçedeki bazı köy yolları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapalı durumda. Oltu Belediyesi, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, özellikle köy yollarının durumu ve şehir içi ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.