Ölü bir deniz yaratacak

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde, Potmarin Liman İşletmeciliği tarafından yapılmak istenen 145 teknelik marina projesinde ısrar sürüyor.

Proje kapsamında 16 Ocak 2024 tarihinde yapılmak istenen halkın katılım toplantısına bölge halkı izin vermedi. Buna rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, itirazları görmezden gelerek çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini devam ettirdi. Bakanlık, proje için 27 Mayıs’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacağını duyurdu.

Proje kapsamında, 145 yat ve tekne bağlama kapasiteli bir marina planlanıyor. Maliyeti yaklaşık 446 milyon TL olarak açıklanan proje, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alıyor. Yat limanının yapılacağı alanın, MUÇEV tarafından Potmarin’e kiralandığı ve ön izin sözleşmesinin 12 Mayıs 2023’te imzalandığı belirtildi. Proje alanının bulunduğu kıyıda uzun süredir tarımsal faaliyet yürütüldüğü, ancak son dönemde tarımsal amaçlı kullanım talebinin reddedildiği öğrenildi.

ANAYASA’YA AYKIRI

Yurttaşlar, projenin iptal edilmesini talep etti. MUÇEP ve Kent Politikaları Derneği yaptıkları ortak açıklamada, “Selimiye Koyu’nun koruma statüsü hiçe sayılamaz. Yapılaşma, kıyıya ve doğaya açık bir saldırıdır. Bakanlık, halkın taleplerini dikkate almalı ve projeyi derhal iptal etmelidir” dedi. Açıklamada, projenin kıyı ekosistemini yok edeceği ve bölge halkının geçim kaynakları olan turizm ile balıkçılığı bitireceği vurgulandı. Ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Dalgakıran, koyun ağzının yarısını kapatacak; su akışını engelleyerek ölü bir deniz yaratacak. Daha önce küçük bir çekek yeri zamanla marina haline geldi ve koyu kirletti. Şimdi yapılmak istenen bunun dört katı büyüklüğünde. Proje, kıyıların halka kapatılması anlamına geliyor. Bu, Anayasa’ya ve yasalara açıkça aykırıdır.”

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YİNE MUÇEV, YİNE TALAN

MUÇEV, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 2014 yılında kuruldu. Şirketin yönetiminde bürokratlar, eski kaymakamlar ve valiler yer alıyor. Muğla Ticaret Müdürlüğü’ne kayıtlı olan şirketin merkezi daha sonra Ankara’ya taşındı ve adı “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” olarak değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte, MUÇEV’in Ege ve Akdeniz kıyılarının ötesine geçerek Türkiye genelindeki kıyı bölgelerine yayılması bekleniyor. Şirketin başkanlığını ise AKP Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı Hacı Abdullah Uçan yürütüyor.