Ölü koyunun karnında uyuşturucu sevkiyatı: Araç sürücüsü gözaltına alındı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, hayvan nakli adı altında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.

Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta inceleme yapan ekipler, ölü bir koyun buldu.

Koyunun karın bölgesinin daha önce kesildiğini fark eden polis, hayvanı araçtan indirerek tekrar karın bölgesini açtı.

Yapılan aramada koyunun karın boşluğuna yerleştirilmiş paketler halinde uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.