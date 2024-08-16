Ölü sayısı 40 bini aşan Gazze için kritik görüşme

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İsrail’in katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı 40 bini geçerken ateşkes ve esir takası müzakereleri dün Katar'ın başkenti Doha'da tekrar başladı. Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda başlayan yeni müzakere sürecine Hamas katılmadı.

Filistinli grupların Tel Aviv'den "ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi doğrultusunda geçen ay sağlanan mutabakata bağlı kalmasını" istediği aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ateşkes görüşmelerinin bugün devam etmesini beklediklerini ve tarafların "anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylar" üzerinde görüştüklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, ABD’nin İsrail’e desteğine ilişkin “Sadece ABD için kalıcı ve silinmez bir skandal değil, hukuki kovuşturmaya konu olacak sahip uluslararası bir sorumluluk” dedi.