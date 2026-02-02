Ölü seviyeye düşmüştü: Naip Barajı’nda doluluk yüzde 3’e çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin suyunu karşılayan ve geçen ay yüzde 1'in altına düşerek ölü seviyeye gelen Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3'e yükseldi.

Kentin 210 bin nüfuslu ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı, kurak ve yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Geçen ay su seviyesinin yüzde 1'in altına düşüp ölü seviyeye gelen barajda ağaç kökleri ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Tekirdağ'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle barajdaki doluluk da arttı.

Barajı besleyen kollardan yeniden su gelmeye başlarken, barajda toprak yüzeylerde oluşan çatlaklar da kayboldu. Ölü seviyedeki Naip Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 3'e yükseldi.