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Ölü yunus yavrusu karaya vurdu

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 12:08
  • Giriş: 05.08.2025 12:08
  • Güncelleme: 05.08.2025 12:08
Kaynak: İHA
Ölü yunus yavrusu karaya vurdu

Kocaeli’nin Kandıra Sarısu Plajı’nda karaya vurmuş ölü yunus yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kandıra ilçesinin Sarısu Plajı’nda karaya vurmuş ölü yunus yavrusu, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edildi. Yunus yavrusunun cansız bedeni, sahilde görüntülendiği sırada bölge halkında üzüntüye neden oldu. Vatandaşlar, yetkililere haber vererek bölgeye gelip inceleme yapmasını talep etti. Bir vatandaş, karaya vuran ölü yunusu cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Karaya vuran ölü yunus ile deniz ekosisteminin hassasiyeti ve deniz canlılarının korunmasının önemi bir kez daha gündeme geldi.

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