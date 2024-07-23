Ölüdeniz’de kıyı işgaline son

Kıyıların işgal ve talanına ‘dur’ demek için Fethiye Ölüdeniz’de bir araya gelen yurttaşlar, rant politikalarının kıyılara verdiği zararlara dikkat çekti. Açıklamada, “Halkımızdan çalınan kıyıların hepsini geri istiyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Kumburnu’nda, kıyıların özel şirketler tarafından işgal edilmesine karşı bir araya gelen Fethiye Kıyılar Halkındır İnisiyatifi, şirketlerin kâr uğruna kıyılarda yarattığı ekokırıma karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Ölüdeniz Mahallesi‘nde halk önceki gün akşam saatlerinde özel şirketlerin kıyıları işgal etmesini protesto etmek için bir araya geldi. Kumburnu‘nda gerçekleştirilen eylemde “Denizler, nehirler sermaye değiller", “Burası Muğla yok öyle yağma”, “Kıyılar halkındır halkın kalacak”, “Komşuda beleş bizde neden keş” sloganları atıldı. Eyleme sahildeki yurttaş da alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Tabiat Parkı statüsünde olması gereken ve neredeyse ayak dahi basılamayacak derecede kıymete sahip olan; ülkemizin doğa harikası Ölüdeniz Kumburnu’nun işgal ve talanına dur demek ve bu ekokırımı tüm dünyaya haykırmak için bugün, burada toplandık" denildi. Kıyıların yok edilmeye çalışıldığını, bu yok edişin kaynağında ise kıyılardaki rant politikasının yattığının kaydedildiği açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bu politikanın sonucu olarak kıyıların işletmeye açılması yoluyla özel-mülkleştirildiğini, halkın serbest ve ücretsiz erişimine kapatıldığını ve kıyılardaki doğal yaşamı bozan tüm yapılaşma ve hizmet adı altındaki faaliyetlerin, kıyı ekosistemine geri dönüşsüz zararlar verdiğini biliyoruz. Ticari girişimler kâr güdüsünden ayrı düşünülemez; kıyılara kâr edilecek varlıklar olarak bakılamaz. Kıyılar deniz ve kara ekosistemlerinin bir araya geldiği, tüm canlılar ve cansızların varoluş alanıdır. Bu ortak varlığın kâr uğruna yok edilerek, bir avuç sermayedara terk edilmesine karşı çıkıyoruz. Ülkemizde daha çok kâr uğruna kıyıların bu hale getirilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Kıyı savunucuları olarak haklı mücadelemizde; kamusal haklarımızı, ekolojiyi ve müşterek varlığımız olan doğayı savunuyoruz. Kıyılar konusunda belirlenmiş kotalar üzerinden pazarlık yapmayacağız. Halkımızdan çalınan kıyıların hepsini geri istediğimizin bilinmesini istiyoruz.’’