Ölüdeniz’de trafiği tehlikeye düşüren yabancı plakalı araç cezadan kurtulamadı
Kaynak: İHA
Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz mahallesinde trafik akışında hatalı sollama yapan sürücü vatandaşların şikayeti üzerine tespit edilerek cezalandırıldı.
Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Fethiye Ölüdeniz’de hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye atan yabancı plakalı araç sürücüsü Fethiye ilçe jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince tespit edilerek hakkında gerekli ceza uygulanmıştır. Değerli sürücüler; Lütfen, trafik kurallarına uyalım, kural tanımayanları, trafiği tehlikeye atanları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine iletelim" denildi.