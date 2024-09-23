Ölülere zimmetli 28 bin 539 cihaz

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yönelik mali denetimler, kurumdaki işleyiş aksaklıklarını gözler önüne serdi. CHP'li belediyelere yönelik icra girişimi başlatan SGK’nin, başka kurumlardan alacaklarına yönelik yaptırım uygulamadığı belirlendi. Kurumun icra tahsilat oranının düşüklüğü de dikkati çekti.

Sayıştay, SGK’nin 2023 yılına yönelik mali hesapları ile uygulamalarına mercek tuttu. İncelemelerin ardından hazırlanan denetim raporu, kurumdaki işleyiş sorununu ortaya koydu.

SÜREÇ SAĞLIKLI İŞLETİLEMİYOR

Sayıştay denetçileri, icra ve haciz süreçlerinin sağlıklı işlemediğini belirledi. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ndün verilerini inceleyen denetçiler, kurum alacaklarının düzenli olarak icraya aktarılmadığını ve tebligat işlemlerinin geciktiğini kaydetti. Öte yandan hacizli araçlara yakalama şerhi konulmasına ilişkin uygulamada da birliğinin bulunmadığı görüldü.

Kurumun icra tahsilat oranının düşüklüğü de denetimlere takıldı. SGK’nin 2023 yılına ait 54,2 milyar TL’lik alacağının yalnızca 22,8 milyar TL’sini tahsil edebildiği, tahsilat oranının yüzde 42’de kaldığı kaydedildi. 2019-2023 dönemindeki tahsilat oranı ortalaması ise yalnızca yüzde 36 ile ifade edildi.

SGK’nin, iadeli tıbbi cihaz takibini de yapamadığı vurgulandı. Kişilere, “İade alınmak kaydıyla” temin edilen tıbbi cihazların iade süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülemediği ve bu tıbbi cihazların geri alınsa dahi bakım ve onarım ile hurdaya ayırma süreçlerini belirleyen düzenlemelerin, prosedürlerin bulunmadığı kayda geçirildi.

Öte yandan, MEDULA uygulamasında takip edilen ve üzerinde zimmetli iadeli tıbbi cihaz bulunan hasta verileri de dikkati çeken bir ayrıntıyı açığa çıkardı. Buna göre, yaşamını yitiren kişiler üzerinde halen zimmetli görünen ve bu kapsamda geri alınamamış 28 bin 539 adet tıbbi cihazın bulunduğu denetim raporuna işlendi.