Ölüm fermanını kabul etmiyoruz

Üreticiler; artan maliyetler ve iklim krizinin etkisiyle zor koşullarda ayakta kalmaya çalışırken, iktidarın üreticiyi 1 Ocak itibarıyla son güvenceden de mahrum bırakan düzenlemesine yönelik tepkiler artıyor.

Üretimi desteklemeyen Saray politikalarıyla borç bataklığına itilen çiftçiler için yeni düzenleme, düşük faizli krediye ulaşmayı imkânsız hale getirdi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kredi kullandırımı için ‘SGK borcu yoktur’ belgesi istemesi, üretici örgütleri tarafından “Kararname ve yönetmelikler küçük çiftçileri iflasa sürüklüyor” sözleriyle değerlendirildi.

‘UCUZ KREDİ YOLU KAPANDI’

Sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olan çiftçilerin, bu borçları ödemeden sübvansiyonlu kredi kullanamamasına tepki gösteren Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Genel Sekreter Adnan Çobanoğlu, ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Çiftçi-Sen açıklamasında, üreticinin ucuz krediye ulaşması önüne iki büyük bariyer kurulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Vergi Dairesi ve SGK’den ‘borcu yoktur’ belgesi getirilmesinin zorunlu tutulmasının yanı sıra; geçmişte her çiftçinin faydalanmasını sağlayan ‘yararlanırlar’ ibaresi, ‘yararlanabilirler’ şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik, şartlar yerine getirilse bile kredinin hangi çiftçiye verileceğini kurum yöneticilerinin keyfiyetine bırakmıştır. Bu anti-demokratik uygulamayı kabul etmiyoruz."

ÇİFTÇİ ÜRETEMEZ HALDE

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez de düzenlemeye sert tepki gösterdi. Üreticilerin borçlanmadan üretim yapamaz hale geldiğini savunan Suiçmez, "2025 yılı üretici için büyük bir kayıp yılı olmuştur. İktidar ise üreticiyi desteklemek yerine yok etmeye yönelik politikaları hayata geçirmektedir" dedi.

Suiçmez, BDDK’nın Kasım 2025 verilerine dayanarak üreticilerin bankalara olan toplam borcunun 1 trilyon 180 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. İpotek karşılığı takibe düşen kredilerin 12,2 milyar TL’ye yükseldiği bir ortamda, çiftçinin finansmana erişiminin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

‘TARIM KANUNU’NA AYKIRI’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 2026 yılı bütçesinde tarımsal destekler için ayrılan 168 milyar liranın yetersizliğine dikkat çekti. Gürer, "Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre çiftçiye milli gelirin en az yüzde 1’i oranında destek verilmelidir. Bu rakam bugün 772 milyar liraya tekabül etmektedir. Kanun çiğnenmekte, üretici kaderine terk edilmektedir" ifadelerini kullandı.