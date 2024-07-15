Ölüm getiren özelleştirme

İzmir’de yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler özelleştirme ve denetim sorunlarına çevrildi. EMO Başkanı Mahir Ulutaş, teknik olarak özelleştirilemeyecek bir alanın özelleştirildiğini, bunun da ölümlere yol açtığına dikkat çekti.

İzmir’de, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağın nedenini araştırılması için de çalışma yapıldığı bildirildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, denetim eksikliğine dikkat çekerek "Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmeleri bu tip denetim sorunlarını başlattı. Kâr amacı güdülmeyecek, teknik olarak özelleştirilmesi mümkün olmayan bir alan özelleştirildi. Yangınlar, elektrik kesintileri ve son olarak yaşanan bu kaçak olayıyla beraber yönetilemez bir hal aldı" dedi.

İHMAL VAR

İzmir’in Konak ilçesinde cuma akşamı sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken suyla dolu yoldan geçerken elektrik akımına kapılan 44 yaşındaki İnanç Öktemay ile 23 yaşındaki Tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz yaşamını yitirmişti. Öktemay önceki gün İzmir’de toprağa verilmişti. Özge Ceren Deniz’in cenazesi ise dün Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde toprağa verildi. Deniz’in akrabası İsmail Okan Güney, "Elektrik kaçağının olduğunu 5 yıl önce haber yapmışlar. 2 ay önce yine yağmurlu günde bir sokak köpeği ölmüş. Aslında bu olay, kendini göstere göstere gelmiş. İyi niyetli bir insan yardım etmek için çocuğumuza el uzatmış ancak o da hayatını kaybetti. Aile şu anda yasta. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Sorumlularıyla ilgili şikayetçiyiz" dedi.

Özge Ceren Deniz

İnanç Öktemay

İZOLASYON HATASI

Daha önce ulusal ve yerel basında konuya ilişkin uyarıların yapıldığı ancak yetkililerin kulak asmadığı anlaşıldı. Olay sonrası sahaya giden EMO İzmir Şubesi’nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenen açıklamada, bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşın hayatını kaybettiği düşünüldüğü belirtildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Enver Dündar Başar Sokak’ta mazgalların bulunduğu bölümde yapılan kazı çalışması tamamlandı.

Bilirkişi incelemesi sonrası ekipler, onarım çalışması yaparak mazgalları kapattı.

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ahmet Güner, elektrik kaçağı sorununun uzun yıllardan beri sürdüğünü iddia ederek "Olay olduktan sonra bir anda bütün ekipler sanki sihirli bir değnek varmış gibi çözdüler olayı. Bilmiyorum çözüldü mü? İnşallah daha sonra da tekrar etmez" dedi. Olayın meydana geldiği sokaktaki markette çalışan İsa Yaman da aynı yerde kendisinin de üç kez elektrik akımına kapıldığını söyledi.

Özge Ceren Deniz, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde toprağa verildi.

BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

GDZ Elektrik, İzmir’de sağanak sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, yağmur suyu ızgaralarının onay alınmadan yapıldığı ve şebekeye zarar verildiği savunuldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise GDZ Elektrik tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı, yurttaşların ise GDZ Elektrik’e bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edildi. Belediye ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş. ‘ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelendiğini belirtti.

DENETİM SORUNLARI VAR

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, yaşanan olayda bir denetim eksikliğinin ortada olduğunu söyledi. Ulutaş, "Şehir şebekeleri üst düzey denetim ve düzenli olarak ölçüm gerektiren elektrik hatları. Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmeleri bu tip denetim sorunlarını başlattı. Bu hizmet yapılmıyor. Burada kâr amacı güdülmeyecek, teknik olarak özelleştirilmesi mümkün olmayan bir alan özelleştirildi. Yangınlar, elektrik kesintileri ve son olarak yaşanan bu kaçak olayıyla beraber yönetilemez bir hal aldı. Bir denetim eksikliği sonucu olarak iki kişi hayatını kaybetti" dedi.

Belediyenin ve şirketin karşılıklı olarak birbirini suçlamasının trajikomik olduğunu vurgulayan Ulutaş, şunları dile getirdi:

"Şirket ‘İzinsiz altyapı çalışması yapıldı’ diyor. Bu doğru olabilir ama bu da özelleştirmenin başka bir sonucu. Çünkü belediyeler bu işi taşerona yaptırıyor. Bu yaşanan olay altyapı işinin bütünleşik olarak kamu kurumlarının yapması gerektiğinin göstergesi. Orada o kadar yağmurun birikmesinden dolayı bir altyapı sorunu olduğunu söylemek gerekir. Burada işin asıl sorumlusu dağıtım şirketi ama o kadar suyum birikmesinin altyapı hizmetine dair bir sıkıntı. Taşeronlar asgari ücretle çalışan, tekniğini bilmeyen kişilerle çalışıyor. Burada bu tekil olayda kablodaki izolasyon hatası sebebiyle şirketin suçu çok açık. Raporlarda zaten ortaya çıkacaktır. Şirketin dediği gibi belediyenin bir suçu varsa o da açığa çıkacaktır. Bu olay kamu hizmetinin kamu eliyle verilmesi gerektiğini, özelleştirmelerin ölüm anlamına geldiğini gösteriyor."

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Gazeteci Zuhal Çiloğlan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GDZ Elektrik A.Ş.’nin son 3 yılda hiç kurumlar vergisi ödemediği ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yurttaşın hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında bir daire başkanının da bulunduğu 9 İZSU çalışanı ile 20 Gdz Elektrik çalışanı ve yetkilisi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 15 kişi gözaltına alındı.