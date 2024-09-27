Ölüm ittifakı kurmuşlar

Deprem felaketinde Maraş’taki Proton Apartmanı, aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 63 kişiye mezar oldu. Yapı ruhsatı 2000 yılında alınan bina, iş insanları MHP’li Rafet Küsmüş ile AKP Onikişubat İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi İnci Okumuş’un eşi Sıtkı Okumuş tarafından inşa edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, daha önce MHP’den belediye meclis üyeliği de yapan müteahhit Rafet Küsmüş ile fenni mesul Sıtkı Okumuş, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmakla” suçlanıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise Rafet Küsmüş ile Sıtkı Okumuş’un asli kusurlu, yapım ruhsatının alındığı dönemin Belediye İmar İşleri Müdür Yardımcısı Mimar H. Mehmet Güner, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Harita Mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu ile belediye yapı kontrol biriminin “Tali kusurlu” olduğu vurgulandı.

KALİTESİZ MALZEME KULLANILDI

Tali kusurlu olduğu belirtilen belediye yöneticisi Mehmet Güner 2018’den 2024 yılı Temmuz ayına kadar İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak görev yaptı, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na müşavir olarak atandı.

Bilirkişi raporunda, “Binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür” denildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ise binanın inşa sürecinde bazı hesaplamaların yanlış yapıldığı, bazı basınç dayanım test sonuçlarının sınır değerlerden düşük çıktığı ve kalitesiz malzeme kullanıldığı vurgulandı.

Ancak buna rağmen 16 Mayıs 2024’te ki duruşmada, fenni mesul Sıtkı Okumuş’un yurtdışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi ama başka bir deprem davasından tutuklu olduğu için hâlâ cezaevinde bulunuyor. Müteahhit Rafet Küsmüş ise tutuklu yargılanıyor

Sıtkı Okumuş’un bir duruşmada "Yanlış hatırlamıyorsam Elazığ depreminde ben kendi sosyal medyamdan herkesi uyardım, Maraş’ta bir deprem olacak mutlaka olacak, binanız eskiyse yeni binalara taşının ve performans analizi yaptırın dedim” ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

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YURTTAŞA SORUŞTURMA AÇILDI

Adana’da yıkılan Sami Bey Apartmanı’nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba’nın kızları ve damadı, aynı apartmanda ailesinden 17 kişiyi kaybeden Naim Emin Ünvar’ın adalet arayışıyla ilgili paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Savcı Ünvar’ın cezalandırılmasını talep etti.

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FİRARİ SANIKLAR VEKALET VERMİŞ

Maraş’ta depremde yıkılan 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı’nın zemin katındaki fırında usulsüz tadilatlar yaptıkları tespit edilen ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan fırın işletmecileri 78 yaşındaki Akın Yağcı ve eşi 70 yaşındaki Ferihan Yağcı’nın notere giderek, vekalet verdikleri ortaya çıktı. Davanın avukatlarından olan ve binada nenesini kaybeden Musa Eren Bayazıt, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan kişinin noterde işlem yaptırırken otomatik olarak emniyetin sistemine bilgi gittiğini; bu sisteme rağmen Yağcı çiftinin yakalanamamasına bir anlam veremediğini söyledi. Firari çiftin bir an önce yakalanıp mahkemede hesap vermesi gerektiğini ifade eden Bayazıt, ‘‘Polis bunları niye yakalamıyor?’’ diye sordu.