Ölüm ittifakına karşı yaşam ittifakı kuracağız

Haber Merkezi

Adana’da sokak hayvanlarının katledilmesine zemin hazırlayan yasaların iptal edilmesi talebiyle “Yasayı iptal et” şloganıyla miting yapıldı. Hayvan severler ve kentteki siyasi parti ile demokratik kitle örgütlerinin katıldığı mitingde “AYM yasayı iptal et”, “Bu yasayı durduracağız”, “Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat”, “Hayırsız ada, bir daha asla”, “Hayvan, yaşam, özgürlük” sloganları atıldı.

“İktidar ülkeyi suç ve katliam cumhuriyetine dönüştürdü” diyen DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, “Bu kavşakta sermayesiyle, çeteleriyle, mafyalarıyla, devletiyle hep bir olmuş bir ölüm ittifakını kurmuşlar. Biz de o ölüm ittifakının karşısında bir yaşam ittifakını kuracağız” ifadelerini kullandı.