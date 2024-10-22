Ölüm nedeni kesinleşmedi

Haber Merkezi

Hakkında tahliye kararı verildikten sonra götürüldüğü Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yaşamını yitiren Serhat Temizer'in ön otopsi raporu belli oldu. Van Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda, Temizer’in epilepsi ilaçları aldığı bilgisine yer verildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre bilirkişi, ölüm nedenine dair, “kesin ölüm nedeni yapılacak toksikolojik ve histopatolojik incelemeler sonucunda belirleneceğine” dair görüş bildirdi. Temizer, 6 Kasım 2017’de gözaltına alındıktan bir gün sonra tutuklanıp 2019’da tahliye edilmiş, 2021’de ise yeniden tutuklanmıştı. 22 yaşındaki Temizer epilepsi hastasıydı.