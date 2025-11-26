Ölüm parkları

İstanbul Bağcılar’daki Plevne Parkı’nda 5 çocuğun jetonla çalışan elektrikli oyuncaklara binerken akıma kapılıp hastanelik olması, bu tür oyun alanlarının güvenliği konusunu gündeme getirdi. Parklardaki oyuncalarda yaşanan kopmalar yaralanmalara, kayganlaşan zeminler çocukların dengesinin kaybolmasına ve yüksekten düşmelere neden olabilirken, park içine ve çevresinde bulunan elektrik panoları, açıkta bırakılan çukurlar, park zemininde uygun olmayan metaryallerin bulunması gibi faktörler ölümlere varan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Denetimsizlik ve standartlara uygun olmayan parklar aileleri endişelendiriyor. Uzmanlar ‘‘Çocuk parkları ve çevesi belli kriterlere uygun olmalı ve belli aralıklarla denetlenmeli’’ dedi.

DELİLLER KALDIRILMIŞ

Geçmiş yıllarda ülkedeki çeşitli çocuk parklarında kazalar meydana geldi, yaralanmalar ve ölümler yaşandı. Bunun son örneği önceki gün Bağcılar Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Plevne Parkı oldu. Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu’nda okuyan öğrencilerden M.Y.A, (9) B.K, (9) M.A.K, (9) M.E.Ç. (10) ve E.Ş. (8) okuldan çıktıktan sonra saat 14.00 gibi parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, parkın mülkiyetinin Bağcılar Belediyesine ait olduğu ve özel bir işletmeye kiralandığı belirtildi. İlk incelemede topraklama hattındaki hatanın arızaya yol açtığını değerlendirirken, park süresiz olarak mühürlendi, oyuncaklar da belediyenin deposuna götürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. İşletme sahibi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Daşdemir ve Yönetim Kurulu Yazmanı Bülent Yılmaz’ın da yer aldığı heyet, olayın yaşandığı bölgeye giderek inceleme yaptı. Daşdemir, BirGün’e yaptığı açıklamada parkta adli delil niteliği taşıyan elektrikli oyuncakların belediye ekiplerince yerinden kaldırıldığını vurgulayarak ‘‘Adli delil olması gereken ve yerinden kıpırdatılmaması gereken bu oyun aletlerinin alelacele toplanması son derece manidar’’ dedi.

DERME, ÇATMA TESİS

Daşdemir, parktaki oyuncakların elektrik tesisat kurallarına uygun olmadığını, derme çatma tesisler, korumasız kablolar ve suya açık bağlantılar bulunduğunu belirtti. Bu tür uygunsuzlukların kazaya ve yaralanmalara davetiye çıkardığına dikkat çeken Daşdemir, sadece parklar değil, genel kamusal alanlarda da ciddi denetimsizlik olduğunu vurguladı. Elektrik tesisatlarının yılda en az bir kez düzenli olarak ölçülmesi ve bakımının yapılması gerektiğinin altını çien Daşdemir, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

‘‘Belediyenin doğrudan sorumlu olduğu bir alanda bu kadar denetimsiz, standartlara, mühendislik ve teknik pratiklere uymayan uygulamalar yapılmış. Resmen bir şekilde kazaya, ölüme, yaralanmaya davetiye çıkarılmış. Mevzuatlardaki eksiklerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.’’

***

PARKLAR NASIL OLMALI?

Parkların zemininde yumuşak, darbeyi emen malzemeler kullanılmalı. Kaygan veya sert yüzeylerden kaçınılmalı.

Elektrikli oyuncaklar ve panolar topraklamalı ve korumalı olmalı. Kablolar açıkta bırakılmamalı, suya karşı dayanıklı malzemeler kullanılmalı.

Oyuncaklar ve park alanları periyodik olarak kontrol edilmeli. Kırık, paslı veya yıpranmış malzemeler tamir edilmeli veya değiştirilmeli.

Oyuncaklar çocukların yaş grubuna uygun olmalı. Aşırı hız veya yüksekten düşme riski olan aletlerden kaçınılmalı.

Park çevresi temiz ve güvenli olmalı. Çitler, aydınlatma ve giriş-çıkış güvenliği sağlanmalı.

Oyuncaklar ve park alanları ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olmalı.

Acil durumlar için telefon ve ilk yardım ekipmanı bulunmalı.

Park alanı tüm çocukların güvenli şekilde kullanımına uygun tasarlanmalı.

Düzenli bir şekilde parklar denetlenmeli.

***

YAŞANAN KAZALAR

2008: Tokat’ta, Şehitler Parkı’nda özel bir firma tarafından kurulan 120 metre karelik şişme oyun parkı, yere sabitlenmeyince facianın eşiğinden dönüldü. 8 çocuk yaralandı.

2018: Çekmeköy Nişantepe Parkı’nda, kapağı açık bırakılan elektrik panosuna saklanmak isteyen 8 yaşındaki Kadir Açık yaşamını yitirdi.

2019: İstanbul Eyüpsultan’da 12 yaşındaki Onur Bağlan, evlerinin önündeki Hüseyin Aksoy Parkı’nda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynuyordu. Çocuk parktaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

2020: İstanbul Arnavutköy'de bir çocuk parkında ikiz kardeşiyle oyun oynarken üzerine aydınlatma direği düşen 10 yaşındaki Görkem Yağız Küçük yaşamını yitirdi.

2021: Tekirdağ'ın Kapaklı’da parkta oynayan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ, trafoya dokununca akıma kapıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

2022: Antalya'da Atatürk Parkı'nın içindeki lunaparkta ‘‘mini maks’’ olarak bilinen eğlence aracının bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk yaralandı.

2024: Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki E.G. yaşamını yitirdi.