Ölüm tehditleri almıştı: Benzema, Al-Ittihad'dan ayrılmak istiyor

Daha önce ölüm tehditleri alarak ülkeyi terk eden, ancak tekrar Suudi Arabistan'a dönen Karim Benzema'nın, sezon sonu Al-Ittihad'dan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Dünya 21.05.2024 09:25 Giriş: 21.05.2024 09:25

Güncelleme: 21.05.2024 09:31 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos