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Ölüm tehditleri almıştı: Benzema, Al-Ittihad'dan ayrılmak istiyor

Daha önce ölüm tehditleri alarak ülkeyi terk eden, ancak tekrar Suudi Arabistan'a dönen Karim Benzema'nın, sezon sonu Al-Ittihad'dan ayrılmak istediği öne sürüldü.

Dünya
  • 21.05.2024 09:25
  • Giriş: 21.05.2024 09:25
  • Güncelleme: 21.05.2024 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
Ölüm tehditleri almıştı: Benzema, Al-Ittihad'dan ayrılmak istiyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Sezon başında Real Madrid'den Al-Ittihad'a transfer olan ve yıllık 200 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayan Karim Benzema'nın sezon sonu takımdan ayrılmak istediği yazıldı.

Relevo'nun haberine göre 36 yaşındaki Fransız süper yıldız, sezon boyunca yaşadığı sorunların ardından yeni sezona Suudi Arabistan'da başlamak istemiyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

Benzema, takımının ocak ayı başında Al-Nassr'a 5-2 kaybettiği maçın ardından ölüm tehditleri alan ve ülkeyi terk etmişti. 

Yaklaşık 1 ay boyunca hiçbir yere açıklama yapmayan Benzema, 76 milyon takipçili Instagram hesabını da kapatmıştı. 

Yapılan görüşmelerin ardından Benzema sezonu takımında tamamlamaya karar vermiş ve geri dönmüştü.

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