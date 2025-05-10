Ölüm tehditlerine tek gecelik önlem!

Kadına şiddet olaylarına ve kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. İktidar ise bu cinayet, şiddet ve istismarın ardından kadınları korumadığı gibi faillere uyguladığı cezasızlık politikasıyla sessizliğini koruyor. Kadınlar hayattayken uygulanması gereken yasalar uygulanmıyor, kadınlar ‘uzaklaştırma kararlarına’ rağmen katlediliyor.

Bu cinayetlerin örneklerinden biri olan İstanbul Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu’nun soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aksu’yu katleden boşandığı erkek Rüstem Elibol’un sosyal medya paylaşımları bulundu. Elibol’un bir paylaşımında "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım" cümlelerini kullandığı tespit edildi. Bu paylaşımların ardından işlem yapılmadığı da görüldü.

Uygulanmayan her cezasızlık örneği katillere cesaret verdi. Bu katliamları ve saldırgan paylaşımları işaret eden erkekler “Bana bir şey olmaz” diyerek kadınları öldürmekle, şiddet uygulamakla tehdit etti.

Bu şiddete maruz bırakılan kadınlardan biri de H.E. ve kızı Başak Boztürk.

H.E.’nin eskiden evli olduğu erkek Talat Boztürk, Başak ve annesini sistematik olarak tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta sokak ortasında katledilen Bahar Aksu’nun videosunu Başak Boztürk’e gönderen fail erkek attığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Çok güzel yapmış, sıradaki o*** kendini hazırlasın.”

SERBEST BIRAKILDI

Bunun artık son nokta olduğunu ve güvende olmadıklarını vurgulayan Başak Boztürk, BirGün’e yaşadıklarını anlattı.

5 Mayıs’ta tehdit mesajının gelmesi üzerine annesiyle karakola giderek şikâyetçi olduklarını söyleyen Boztürk, ‘’Annemle babam 11 yıl önce boşandı. Fakat Talat Boztürk 2024 yılının Eylül ayında annemin hayatında biri olduğunu öğrendikten sonra bizi tehdit etmeye başladı’’ dedi.

Talat Boztürk’ün her gün öldürülen kadınların haberlerini atıp “Siz de böyle olacaksınız” gibi sözlerle tehditler savurduğunu kaydeden Başak Boztürk, ‘’İfademizde tüm tehditleri anlattık. Fakat Talat Boztürk 1 gece nezarette kalıp denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Güvende hissetmiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ÖLEBİLİRDİM

Kasım ayında “Kendisinin olduğu arabada tartıştık” diye konuşan Başak Boztürk, “Araçta birden aşırı hız yaptı. ‘Öl, ben öldüysem herkes ölsün’ diyerek başka bir arabanını üstüne sürdü. Ölebilirdim” dedi.

Başak Boztürk, yetkililere seslenerek sözlerine şöyle devam etti: “Sürekli sahte hesaplardan bana ve anneme tehdit mesajları atıyor. Mermi fotoğrafları yolluyor. Mezar fotoğrafı paylaşıyor. Artık çok yıprandık. Psikolojimiz alt üst oldu. Ben tehditlerden bıkıp şikâyetçi olacağımı ilk söylediğimde ‘Eğer gidip benden şikâyetçi olursan seni o karakolda öldürürüm’ diye mesaj attı. Şikâyetçi olmadım o zaman. Öğrenirse daha kötü olur diye korktum. Ama artık korkmuyorum. En yüksek cezayı alabilmesi için avukatlarımla birlikte elimizden geleni yapacağız.”

H.E. de ifadesinde eskiden evli olduğu erkeğin geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı evlilikten haberdar olmasıyla birlikte tehditlerine başladığını belirterek, “Kızıma attığı son mesaj nedeniyle artık müracaat etmeye karar verdik'' dedi. Bunun üzerine Talat Boztürk hakkında 1 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

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3 KADIN DAHA KATLEDİLDİ

Osmaniye'de Fatma Yılmaz adlı kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Fatma Yılmaz iki yıldır evli olduğu S. Yılmaz tarafından bıçaklandı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. S. Yılmaz gözaltına alındı. Bir olayda Giresun'da yaşandı. Bir lisede temizlik görevlisi olan Yonca Çavuş ile onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Turan tarafından vurularak öldürüldü.

Cinayet hakkında konuşan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, çok sayıda suç kaydı olan birinin kamu işçi kadrosuna geçirilmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında da soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Adana'da 6 ay önce boşandığı Neriman Onur'u başından vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki’nin de ifadesi ortaya çıktı. Nayki, "Belimde silahım vardı. Çıkarıp 2 kez ateş ettim" dedi.