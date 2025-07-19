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Ölüm Vadisi'nde termometreler 46°C'yi gösterdi

ABD'nin California eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde termometreler 46°C'yi gösterdi. Ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla park uyarı tabelaları asıldı.

Dünya
  • 19.07.2025 12:08
  • Giriş: 19.07.2025 12:08
  • Güncelleme: 19.07.2025 12:11
Kaynak: AA
Ölüm Vadisi'nde termometreler 46°C'yi gösterdi
Fotoğraf: AA

ABD'nin California eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde termometreler 46°C'yi gördü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı’ndaki Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi’nde sıcaklık 115°F (46°C) olarak ölçüldü.

Aşırı sıcaklar nedeniyle parka, ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla uyarı tabelaları asıldı.

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