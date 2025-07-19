Ölüm Vadisi'nde termometreler 46°C'yi gösterdi
ABD'nin California eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde termometreler 46°C'yi gösterdi. Ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla park uyarı tabelaları asıldı.
Kaynak: AA
ABD'nin California eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde termometreler 46°C'yi gördü.
Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı’ndaki Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi’nde sıcaklık 115°F (46°C) olarak ölçüldü.
Aşırı sıcaklar nedeniyle parka, ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla uyarı tabelaları asıldı.