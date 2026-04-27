Ölüm var ama sorumlusu yok

Eskişehir, Bursa, İzmir, Zonguldak ve Sakarya’da 2025 yılında meydana gelen büyük orman yangınlarında ihmali olduğu öne sürülen personellere ilişkin soruşturma izni verilmediği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, yangınlara müdahale ve yönetim sürecinde görev alan kamu personeli hakkında soruşturma izni vermediği belirlendi.

Temmuz 2025’te Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşanan yangında beş orman işçisi ile beş AKUT görevlisi hayatını kaybetti. Orman yangınlarına yönelik başlatılan yargı sürecinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı, kamuoyu tepkisi ve itiraz üzerine kaldırıldı.

TARTIŞMALI KARAR

Soruşturma sürecinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün tepki çeken bir karara imza attığı görüldü. Bakanlığın, 2025 yılında Eskişehir, Bursa, İzmir, Zonguldak ve Sakarya’da meydana gelen yangında ihmali olduğu ileri sürülen, aralarında orman bölge müdürleri ve diğer yöneticilerin de olduğu 36 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermediği tespit edildi. Kararı kamuoyuna duyuran CHP Milletvekili Utku Çakırözer, soruşturma izni verilmemesine yönelik kararın derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

AİLEDEN İTİRAZ

Eskişehir’deki yangında yaşamını yitiren orman işçisi Tolunay Kocaman’ın ailesi de “Yeterli eğitimi ve ekipmanı olmadığını” öne sürdükleri Kocaman'ın yangın söndürme faaliyetlerinde görevlendirilmesinde yetkililerin ağır ihmali bulunduğunu belirtti. Aile, etkili ve bağımsız soruşturma yapılmadığını belirterek kararın kaldırılması için itiraz başvurusu yaptı.

KORUYUCU KIYAFET İDDİASI

Öte yandan, soruşturma dosyasına yeni ayrıntılar da eklendi. Yaşamını yitiren Kocaman’ın üzerinde yangına dayanıklı ekipman bulunmadığı kayda geçirildi. Kocaman’ın ailesi ve arkadaşlarının, “Ekipman verilmedi” iddiası üzerine idarenin savunmasında, “Yangına dayanıklı elbiselerin iş yoğunluğu nedeniyle personele imza alınmadan dağıtıldığı” ifadesi kullanıldı.

Ailenin itiraz dilekçesinde, Ölü Muayene Tutanağı ile Adli Tıp Kurumu Otopsi Raporu’na da değinildi. Aile, raporun Kocaman’ın yanmaz kıyafet verilmeden yangına müdahaleye gönderildiğini net şekilde ortaya koyduğunu öne sürdü.

HESAP VERSİNLER

Sürecin ihmallerle dolu olduğunu dile getiren CHP Milletvekili Çakırözer, değerlendirmelerini şu sözlerle kayda geçirdi:

“Ortada yangına yetersiz personel ve ekipmanla müdahale edildiği, deneyimsiz personelin sahaya gönderildiği, koruyucu ekipmanların verilmediği, acil tahliye ve müdahale planlarının yetersiz olduğu, tanıkların tamamen dinlenmediği gibi ciddi iddialar var. Bizler etkili, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma ile gerçeklerin ortaya çıkarılmasını beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın döneminde görevde olan yönetici ve personellerle ilgili soruşturma izni vermemesi hem mağdurların vicdanını hem de kamuoyunu derinden yaralamıştır. Bu insanlar kaderinden ölmedi. Eskişehir’de yangında yaşamını yitiren orman emekçilerimizin, AKUT görevlilerinin aileleri perişan. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için sorumluların ortaya çıkarılması ve hesap vermesi şart.”