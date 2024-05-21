Ölüm yıldönümünde Kaypakkaya kitabı

Ezgi Can CEYLAN

Türkiye devrimci hareketinin önder isimlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın yaşamını, mücadelesini ve fikriyatını anlatan ‘İbrahim Kaypakkaya-Devrimci Diyalektik’ kitabı çıktı. 18 Mayıs 1973 tarihinde Diyarbakır Cezaevi’nde işkencede öldürülen Kaypakkaya’nın katledilişinin 51’inci yıldönümü anmaları sürerken Akın Yayınları’ndan çıkan kitap Metin Kayaoğlu imzalı. 552 sayfalık 10 bölümden oluşan kitap Kayaoğlu imzalı olsa da gerçekte Teori ve Politika dergisinin kolektif ürünü olan bir çalışma. Eser, özel olarak yazılmış bölümler yanında daha önce çeşitli yerlerde yayınlanan yazıları da kapsıyor.

İBRAHİM KAYPAKKAYA-DEVRİMCİ DİYALEKTİK Metin Kayaoğlu Akın Yayıncılık, 2024

Kayaoğlu önsözde şöyle diyor: “Kaypakkaya edinimimiz, dinamiğini İbrahim Kaypakkaya’nın yapıtını verdiği yaşlardakilerin oluşturduğu ve üç kuşağı kapsayan tarihsel bir diyalektiğin belirimidir. En eskisi 2006 tarihini taşıyan ve yazıldıkları konjonktürün izlerini çeşitli şekillerde taşıması normal olan yazıların eşzamanlı hale getirilmesine bir-iki ufak dokunuş dışında çalışılmadı.”

Kitapta tanıklar, olaylar, aktörlerle birebir konuşmalardan da oldukça geniş şekilde yararlanılmış. Başta TÜSTAV ve Partizan Arşiv olmak üzere, çeşitli dijital arşiv mecraları çalışmada büyük kolaylık sağlamış. Hazırlık aşamasında çok sayıda kişiyle yüz yüze ya da telefonla görüşülürken Kayaoğlu, önemli katkılara yol açan bu görüşmelerin, konuyla ilgili taşların yerine oturmasında büyük yararı olduğunu vurguluyor.