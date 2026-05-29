Ölümde ‘yüksek’ şüphe

Türkiye’de erkek şiddeti ve kadın katliamlarının sonu gelmezken şüpheli kadın ölümlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu ölümler arasında aydınlatılması en güç olayların başında ise “yüksekten düşme” vakaları geliyor. Bir kadının balkondan, pencereden ya da uçurumdan düşerek yaşamını yitirmesinin ‘intihar mı?’ yoksa ‘cinayet mi?’ olduğuna ilişkin soruşturmalar kapsamlı olarak yürütülmüyor, olay yerindeki deliller yeterince incelenmiyor.

Bu vakaların en çarpıcı örneklerinden biri de Şule Çet. 8 sene önce bugün Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybeden Çet’in dosyası ‘intihar’ denilerek kapatılmak istense de kadınların kararlı mücadelesi ve kapsamlı incelemeler sonucunda yüksekten atıldığı ortaya çıktı. Bu katliamın ardından yüksekten düşmeye bağlı kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmedi. Özellikle son yıllarda şüpheli ölümler kadın cinayetlerini katlarken, yılın başından bu yana en az 35 kadının yüksekten ‘düşerek’ öldüğü ortaya çıktı.

PSİKOLOJİK OTOPSİ UYARISI!

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, yüksekten düşmeye bağlı şüpheli ölümlerde olay yeri incelemenin önemli olduğunu ifade etti. Dokgöz, yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “Hem video kayıtları hem kamera kayıtları hem de olay yerinin çeşitli dalga boylarında ışık kaynaklarıyla incelenmesi dâhil olmak üzere kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Çünkü çıplak gözle her şeyi göremeyiz. Göremediğimiz için çeşitli dalga boylarında ışık kaynaklarıyla olay yerini tararız. Bu inceleme kapalı mekân cinayetlerinde hem de yüksekten düşmelerde önemli. Olay yerinin kirlendirilmemesi, sadece yetkili kişilerin olay yerinde bulunması çok kritik. Düşülen yer, düşülen mesafenin fizik kuralları, ölüm muayenesi, otopsi, laboratuvar bulguları, tanık ifadeleri, varsa kamera, cep telefonu kayıtları ayrıntılı olarak, birlikte ele alınmalı. Çünkü kadın ölümleri özellikle son zamanlarda genelde yüksekten düşerek gerçekleşmeye başladı. Bunun nedeni ise kaza mı intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ayrımın yapılmasındaki sıkıntılar. Bunun en net örneği de Şule Çet davası.”

Olay yerindeki delillerin hızla kaybolmadığını, yıllar geçse dahi bulunabileceğini söyleyen Dokgöz, “Özellikle DNA teknolojisindeki hızlı gelişmeler geriye dönük işletilebiliyor. Yani 20, 30 yıl sonra aydınlatılan vakalar var. Buna örnek de Çağla Tuğaltay vakası. Tırnak altında DNA saptandı ve 26 yılın ardından bunun bir erkeğe ait olduğu öğrenildi ve mezarlar kazılıyor. Yani olay yerindeki deliller iyi bir şekilde elde edilirse, yıllar sonra bile olaylar aydınlatılabilir” dedi.

Kapsamlı incelemeler yapılmadan vakanın ‘intihar’ ya da ‘kaza’ olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyleyen Dokgöz, “Cinayet şüphesini mutlaka bir kenarda tutmalıyız” dedi. İntihardan şüpheleniliyorsa ‘psikolojik otopsi’ yapılması gerektiğini de anlatan Dokgöz, şöyle devam etti: “İntiharı hazırlayan etkenleri de ortaya koymamız gerekiyor. Ölen kişinin yakınlarıyla, çalışıyorsa iş arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle ayrıntılı görüşme tekniğiyle inceleme yapıp, diğer bulgularla birlikte bir araya getirip bu sürecin araştırılması gerekiyor. Özellikle intiharlarda ya da intihar şüphesi olan olgularda mutlaka psikolojik otopsiyi de rutin inceleme periyoduna sokmalıyız. Her vakanın kendine göre dinamikleri var. Örneğin Rojin Kabaiş davasında da herkes intihar diyordu, şimdi ise genital bölgesinde bir erkeğe ait DNA bulundu. Bu DNA’nın kime ait olduğu saptanmaya çalışılıyor. Cinayet şüphesi oldukça arttı. Yani hiçbir olayda genelleme yapmamak gerekiyor.”

***

EŞİK Gönüllüsü Avukat Sema Yurtbilir:

Şüpheli kadın ölümlerinin hızlıca intihar olarak değerlendirilmesi, kadınların maruz kaldığı şiddetin ne kadar kolay görünmez kılınabildiğini ortaya koymaktadır. Şule Çet dosyası bize hiçbir şüpheli kadın ölümünün basitçe ‘intihar’ diyerek geçiştirilemeyeceğini bir kere daha gösterdi. Devletin görevi, özellikle kadın ölümlerinde tüm ihtimallerin titizlikle araştırılması, etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasıdır. Çet davası, kadın hareketinin yıllardır dile getirdiği bir gerçeği somut biçimde göstermiştir: Kadınların yaşam hakkını koruyan adalet mekanizmaları ancak toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle çalıştığında etkili olabilir. Kadınların maruz kaldığı şiddeti münferit olaylar olarak görmek yerine, eşitsiz güç ilişkilerinin bir sonucu olarak değerlendirmek, somut olaya bu bakış açısı ile bakmak hukukun da yükümlülüğüdür. Kadınları şiddetten koruyan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi de buna işaret eder. Aksi halde soruşturmalar eksik yürütülmekte, deliller gözden kaçırılmakta ve cezasızlık riski büyümektedir. Cezasızlık faile cesaret vermektedir. Türkiye’de kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri, cinsel şiddet vakaları hâlâ ciddi bir sorun. İktidarın yıllardır sürdürdüğü toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden, kadınları hak sahibi bireyler olarak değil, aile içindeki rolleri üzerinden tanımlayan, eşitliği hedeflemek yerine itaat ve makbul kadınlık kalıplarını teşvik eden politikaları, erkek şiddetini besleyerek eşitsizlikleri görünmez kılıyor. Şiddeti görmek yerine kadınların yaşam tarzını, kıyafetini, bulunduğu yeri veya davranışlarını tartışmaya açan bakış açısı, failleri cesaretlendiren ve mağdurları yargılayan bir iklim yaratıyor. Ve elbette bu iklim, şüpheli kadın ölümlerine adli yaklaşımı da etkiliyor.

DİREKT İNTİHAR DENİLMEMELİ

Yüksekten ‘düşerek’ Kadınların talepleri şunlar:

• Polis direkt ‘intihar’ diyerek rapor hazırlamamalı.

• Ölü bulunan kadının geçmişi dinlenip ifadeleri alınmalı.

• Kadının adli başvurusu kontrol edilmeli.

• Şüpheli biri varsa hemen ifadesi ve DNA örneği alınmalı.

• Tüm deliller büyük bir titizlikle toplanmalı.