‘Ölümden ölüme koşuyoruz’

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Gazze’de 100’den fazla kişinin öldüğü “okul katliamının” yankıları sürerken İsrail ordusu, Han Yunus kenti için yeni tahliye emri verdi. Açıklamada, Han Yunus'taki el-Celaa bölgesinin artık “insani bölge” olarak adlandırılan alan içinde olmadığı belirtilerek, bu bölgede Hamas'a karşı askeri operasyonlar düzenleyeceği bildirildi.

Han Yunus'un batısında yaşayan 28 yaşındaki Zeki Muhammed, “Ailem ve ben onuncu kez sığındığımız yerden çıkarılıyoruz. Çünkü güvenli bir yer yok. Ölümden ölüme koşuyoruz” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, son tahliye kararının ardından Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini belirtti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, “Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini” söyledi.