Ölüme karşı ses çıkar

Hayvan hakları savunucuları, hayvanları ‘‘öldürme’’ yasasına çözüm istiyor. Hayvanseverler bu duruma karşı daha fazla ses çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

Haber Merkezi

AKP iktidarının ‘‘uyutma’’ adı altında yüz binlerce sokak köpeğinin katledilmesine yol açacak yasa teklifine karşı tepkiler devam ediyor. Hayvan hakları savunucuları ve demokratik kitle örgütleri, hem sokakta hem de çeşitli platformlarda ‘‘öldürme’’ seçeneğinden vazgeçilmesini istiyor.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği (AYMED) üyeleri dün Çankaya Belediyesi önünde eylem yaptı. Burada konuşan AYMED Yönetim Kurulu üyesi Hande Keykubat, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki uygulama yönetmeliğinde sokak hayvanları için uygulamalar olduğunu ancak bunların iktidar tarafından denetlenmediğini söyledi. Keykubat özetle şöyle konuştu:

‘‘Bu yasa yeterince uygulanmadığı, belediyeler üzerine düşen görevi yapmadığı, belediyeler bu hususta zorlanmadığı ve insanlar bilinçlendirilmediği için bu durum bir sorun haline geldi. İnsanlara saldıran, onları korkutan ya da çeteleşen, sokakta bakımsız, aç kalan sokak hayvanlarının sayısı arttı. Ancak çözümün şimdi çıkarılmak istenen yasa olmayacağını, hayvanların hayatına son vermenin yaşam hakkı ihlali olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar bu sorundan şikâyet ediyor ve bunu çözmemiz gerekiyor. Ancak bunu zaten 22 yıldır çözmeniz gerekirdi. Şimdi ise yapılan yanlış ve hataların bedelini hayvanların ödemesine izin vermiyoruz. Bu iş artık duygusal bir noktadan çıktı, hak temelli bir sorun haline geldi. Öldürmeyi teklif ediyor ve yasa tasarısı çıkarıyorsunuz. Yaşam hakkına herkes için sahip çıkmamız gerekiyor.”