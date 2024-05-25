'Ölüme meydan okuyan' motosikletçilere ceza

Iğdır'da tehlikeli şekilde motosiklet kullanıp, trafiği tehlikeye atan 2 sürücünün sosyal medyada '​Iğdır'da Çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu. Motosikletler trafikten men edilirken, sürücülere 20 bin 255 TL para cezası kesildi.

Iğdır'da trafikte 2 motosikletlinin tehlikeli sürüşleriyle ilgili '​Iğdır'da Çılgın motosikletçiler ölüme meydan okudu' diye sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 76 AAV 434 plakalı motosiklet sürücüsü Özkan Yikit (19) ve 76 AAS 462 plakalı motosiklet sürücüsü Savaş Abaş (19), kısa sürede yakalandı.

Her iki motosiklet sürücüsüne de 'akrobatik hareketler yapmak, tehlikeli şerit değiştirmek, kask takmamak, trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 20 bin 255 TL ceza kesildi. Motosikletler de trafikten men edildi.