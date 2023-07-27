Ölüme razı olmayız

Ahin ASLAN

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (DEDAŞ) çalışan işçilerin insanca çalışma koşulları ve yaşanabilecek ücret talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemi devam ederken 100’den fazla emekçi işten çıkarıldı.

DEDAŞ’ta haklarını istedikleri için işten atılan işçiler Diyarbakır'da açıklama yaptı. Şirketin önünde Enerji-Sen ile birlikte yapılan açıklamada, “Atılan işçiler geri alınsın” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ağır ve tehlikeli bir iş kolu olan enerji sektöründe işçiler her gün sömürülmekte ve her geçen gün artan enflasyon ve zamlar karşısında işverenin verdiği üç kuruş para ile geçinmeye çalışmaktadır. Ölümle burun buruna çalışan DEDAŞ enerji işçilerine işveren, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Bizim emeğimize ve çocuklarımızın ekmeğine uzanan eller hem hukuk karşısında hem kamuoyu vicdanında suçludur. Biz bu suçun işlenmesine izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar emeğimize sahip çıkacağız."