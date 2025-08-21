Ölüme sürükleniyoruz

Erzurum Dumlu 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki koğuş pencerelerine takılan fens tellerine zarar verdiği iddiasıyla yargılanan 5 tutuklu yaşadıkları hak ihlallerini anlattı. MA’nın haberine göre, "kamu malına zarar verme" iddiasıyla Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Cihan Gökalp, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabip Odası'na mektup gönderdi.

Tutsakların aylarca hastaneye sevk sırası beklediklerini, kelepçeli muayene dayatmasından ötürü tedavi olamadıklarını kaydeden Gökalp, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve 4 arkadaşım 24 Temmuz'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz doktoruna gittik; doktor bizlere kelepçeli muayeneyi dayattığı için tedavi olamadık. Kelepçeli muayene dayatıldığı için sağlık hakkımız engellendi. Yine aynı gün gittiğim doktor kelepçelerimi açmadığı için muayene olamadım. Bir yıla yakındır tedavi olmayı bekliyordum. Aylardır sevkimizin gerçekleşmesini bekliyorken tedavi olamadık. Bu insanlık dışı uygulamalarla ölüme sürükleniyoruz."